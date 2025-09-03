Falta de sensibilidad

Compartir

A la vuelta de las vacaciones sólo había una cosa que no se podía permitir ni un día de demora: la apertura de las aulas ... prefabricadas para aquellos niños y niñas que llevan casi un año danzando lejos de sus colegios, que fueron arrasados por la dana del 29 de octubre. Hoy, como se puede ver en la fotografía de portada de LAS PROVINCIAS, todavía hay trabajos sin terminar a escasos cuatro días de la tradicional 'vuelta al cole'. Palés con material de construcción, elementos embalados, maquinaria a destajo para tratar de llegar a tiempo... La única imagen que se debía permitir el conseller de Educación, José Antonio Rovira, era la de presentar unos barracones terminados, habilitados y dispuestos para recibir a esos alumnos de la zona cero de la dana que llevan muchos meses sin tener una vida educativa normal, que vieron como la riada partió por la mitad su curso escolar y que todavía no saben si el lunes 8 de septiembre podrán cargar con su mochila y su bocadillo para el almuerzo para encontrarse con sus compañeros. En la hoja de ruta en ningún caso tiene cabida la frase pronunciada por Rovira ayer en la visita a las obras de un centro en Malilla tras ser cuestionado por los colegios afectados por la riada: «En cualquier caso estaríamos hablando de uno o dos días de retraso para el inicio del curso, no hablamos de un retraso de meses». ¡Faltaría más! Los padres llevan semanas esperando para llevar a sus hijos a un centro fijo, porque ya se incumplió el anuncio de que todo estaría listo para después de las vacaciones de Semana Santa y el calendario convirtió aquella promesa en mentira. No cabe ni un día más de demora por sensibilidad, por empatía con unas personas que durante meses han sufrido un duro revés emocional y material. Hablar a la ligera de retrasos de poca monta, como hace el señor Rovira, es una muestra de insensibilidad absoluta de cara a unos niños que, si un milagro no lo remedia, verán como todos vuelven al colegio en Algemesí, Massanassa y Alfafar menos ellos. Hoy comparece Rovira y tendrá que rendir cuentas. Y si no puede abrir los colegios el lunes que reconozca y asuma sin frivolizar que no ha cumplido y que ha suspendido en la reválida de septiembre.

