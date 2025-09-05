Compartir

Ayer por la mañana volví al centro de salud de Chiva a curarme. Un torpe tropezón me llevó de bruces contra el asfalto pero mi ... incipiente barriguita amortiguó la caída y evitó que me rompiera la nariz. El parte de daños fue rasguños y escoriaciones en ambas rodillas, aunque en una principalmente. En mi cuerpo llevo varios puntos de sutura y cicatrices fruto de mis andanzas infantiles. Cosas menores. Un tiempo en el que los rasguños -especialmente tras caídas en bicicleta- se aliviaban con un buen chorrito de agua oxigenada, mercromina roja, tiritas y un maternal cura sana para saber que si no se curaba hoy pues ya se curaría mañana. A los cincuenta los rezos caseros ya no funcionan y por mucho que me empeñé en no ir al fibal pasé, a instancias de mi esposa, por la sala de curas del centro de salud porque la infección en la herida era ya más que evidente. Mi mujer también ha salido lastimada en estas vacaciones por una quemadura importante y entre apósito y plata le comentó a las enfermeras que su marido, es decir yo, deambulaba como patapalo por casa con supuraciones amarillentas en mi rodilla izquierda. «Que se venga», le espetaron. Y allí me presenté. Por fin conocí a Esther, mi enfermera, la que tengo asignada para mis heridas y cicatrices. Desde ese momento, hace casi tres semanas, tenemos una relación intermitente por la mañana en el ambulatorio del pueblo. Es una chica alta, morena de pelo largo, con ortodoncia, decidida, empática y simpática. Una de esas jóvenes a la que se le nota la vocación, sus ganas de ser enfermera, productiva, efectiva y resolutiva. Un paciente no pide mucho: un poco de conversación, algún comentario para disimular el dolor cada vez que rasca sobre la herida, un «esto parece que va mejor», un buen chorro de desinfectante, una limpieza cuidada y delicada de la zona, un debate sobre apósitos para ver cuál de todos va mejor y una próxima cita hasta que no haya infección. Mañana vuelvo y el martes, otra vez, a las nueve de la mañana con la ilusión de que ya me den el alta. En casa, mi mujer y yo debatimos sobre nuestras curas -ella lleva unos días más que yo- y charlamos sobre las atenciones de Esther y Anabel, que es su enfermera, que también la trata muy bien, con cariño y eficiencia. Estas dos chicas jóvenes representan lo que tiene que ser la relación entre la Sanidad pública y sus pacientes, lo que tiene que ser la administración pública en general con sus ciudadanos. Una atención correcta, directa, fluida y empática. De esas relaciones en la que los minutos de demora se asumen, porque hay otros que necesitan más atenciones que tú, y lo entiendes, y al llegar tu turno entras y sales con tu apósito de ida y vuelta. La vida no es tan difícil. Esther y Anabel, las dos enfermeras de la sala de curas, quizá no saben que una cuidada tarea de desinfección hace que se pueda ver lo público de mejor manera.

