Camps está desnudo

El acto de Francisco Camps en el Palau Alameda de la semana pasada recordó a esos días en los que el Molt Honorable estaba cegado ... por la pompa y el postureo de esos eventos de antaño en los que se movía como el Rey Sol. Camps vivió políticamente abducido por el continente más allá del contenido, por esos escenarios americanos bien preparados por Orange Market, por la parafernalia y la fanfarria, por un castillo de fuegos artificiales que él contabiliza por mayorías absolutas en un tiempo en el que votar al PP era una inercia y algo más. Camps recogió el vivero de Zaplana de la misma manera que Del Bosque se aprovechó de Aragonés, y sin olvidar que tuvo en Barberá a su Iniesta, porque el principio de todo fue el triunfo de la alcaldesa de Valencia. Camps levanta ahora la bandera de sus absoluciones -diez nada menos- pero no puede permanecer ajeno a hechos como que Milagrosa Martínez, la gran cabeza de turco de todo este proceso, y Rafael Blasco han estado a la sombra por hacer un mal uso del dinero público. Ambos fueron miembros de su Consell, nombrados por él y perpetuados en los cargos por el entonces líder del PPCV, que a las primeras de cambio los negó como Pedro a Jesús. Alguien le tiene que decir a Camps que va desnudo, como el emperador en el cuento de Andersen. El exjefe del Consell puede mantener intactas sus aspiraciones pero es un hecho que tanto él como sus compañeros de batalla pertenecen a una época pasada cuando el PP valenciano necesita mirar a un futuro que ni está en las manos de Camps ni en las de Carlos Mazón, que camina con dos bloques de hormigón en sus pies, donde en uno pone «dana» y en el otro «228 muertos». Dos bloques que le llevarán, de manera irremediable, al fondo de la legislatura porque no hay manera de poder justificar una ausencia mientras a los que debía proteger morían ahogados por un tsunami de agua y barro. Camps lleva meses agitando el avispero, incluso desde antes de la riada, pero hubiera sido más leal dar un paso lateral en una situación tan delicada. Desde Madrid, al expresidente ya le han advertido de que lo mejor es mantenerse en punto muerto, y con el actual jefe del Consell hay una estrategia para ganar tiempo, valorar y decidir en el momento adecuado porque no hay margen de error. A Núñez Feijóo, arrastrado por Mazón y la dana en Valencia, se le ha presentado la gran oportunidad con Koldo, Sánchez y lo que está por llegar. En política, saber esperar hace que se igualen las penas, porque nunca un partido gana unas elecciones sino que las pierde el que gobierna. El paso del PP pasa por mantener a María José Catalá en Valencia, donde las apuestas apuntan a victoria consolidada; por acertar con el candidato a la Generalitat, no para sumar más sino para contener la pérdida y, de paso, decirle a Camps y a sus amigos que ya no es el momento, que el tiempo cambia y que el tiempo no es pasado sino renovación y futuro.

