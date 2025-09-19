Comenta Compartir

El martes entró el primer albañil en casa de mi madre para empezar las tareas de reconstrucción. 322 días después de la dana del 29 ... de octubre. El primer paso para levantar lo que el agua se llevó sin poner a Dios por testigo. El primer golpe de martillo era la esperanza que en algún momento se había perdido y la obra, ya empezada, un gesto de rebeldía de que nos volveremos a levantar. ¿Y cómo seguís viviendo en el barranco?, me preguntaban el otro día. Muy fácil, porque es donde hemos vivido siempre, riada tras riada. Chiva quedó anegada por la dana, de la misma manera que en 1983, en 1949 y en 1776, y Chiva ha seguido siempre viva. Hay quien pide, sin saber, que retiren todas las casas levantadas junto al barranco sin caer que en Valencia nadie destruyó las viviendas de las marginales del Turia tras la inundación de 1957. La solución quizá sea acometer obras y proyectos que calmen las aguas bravas desde más arriba. Prevención antes que curar. Han pasado casi once meses desde la riada y he visto desde el mismo sitio a gente ayudar a otros como si fueran hermanos; a turistas de catástrofes; a comerciantes que emergieron del fango y volvieron a empezar; a tipos desesperados sacar cabeza de los escombros; a militares siendo pueblo; a trabajadores achicharrados en tareas de reconstrucción; a una calle volver a ser calle; a gente sin casa; a otra calle esperando a serlo en el paso lento de la reconstrucción; a la Virgen a hombros por el kilómetro cero; a un toro con cuerda como bálsamo en unas fiestas y a ministros, presidentes, realeza y ciudadanos admirando el desastre sin distinción de linaje. Nosotros, los de mi casa, empezamos ahora el camino de la reconstrucción con el objetivo de que el lugar sea habitable antes del próximo verano. Las ayudas, un derecho en tiempos de tragedia, han llegado, desde el Ayuntamiento y la Generalitat, y un pago del Consorcio porque para eso se paga un seguro cada año. Y otras asociaciones que han dado lo que han podido en forma de material y que ha sido bien recibido. En este vida nos enseñaron a ser agradecidos. Desde el Gobierno, mucha visita y nula aportación por el mal del no empadronado. Unos días antes de que mi amigo Armando y su cuadrilla entraran al derribo, estuvimos trillando lo que quedaba por allí para quedarnos más los recuerdos que lo material. Un par de fotos de comunión, una imagen y nota de mi abuelo «caído» durante la Guerra Civil, un destartalado violín y alguna cosa con más peso sentimental que real. Detalles que sirvan para recordar que allí hubo un día otra casa. Y en todo este tiempo también hemos visto a los políticos buscar culpables, no asumir responsabilidades, aparcar a las víctimas y remover el barro que dejó la dana para convertirlo en un fango que a nadie representa. Ellos que sigan a lo suyo porque el resto ya ajustaremos cuentas en forma de papeleta. No nos hacen falta para volver a levantarnos.

