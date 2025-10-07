Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La rentabilidad del coche eléctrico chino y el reto europeo

Europa no puede mirar hacia otro lado. La sobreproducción china buscará salida en mercados exteriores, y el europeo es, sin duda, el más atractivo

FRANCISCO SEGURA

Martes, 7 de octubre 2025, 00:00

La reciente alarma encendida por BYD sobre la crisis de rentabilidad del sector chino del vehículo eléctrico marca un antes y un después en la ... evolución de esta industria. Lo que hasta hace poco parecía un crecimiento imparable se enfrenta ahora a su propia fragilidad: márgenes en mínimos, guerra de precios, exceso de capacidad productiva y un mercado interno que no puede absorber la avalancha de nuevos modelos. En el segundo trimestre, BYD vio caer sus beneficios un 30% pese a vender un 23% más vehículos. El dato revela una paradoja: China produce más que nunca, pero gana menos que nunca. Y esto no es un problema aislado de una empresa, sino un síntoma de un sector que ha entrado en una fase de selección natural despiadada.

