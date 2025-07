Se acabó. Se acabó la fiesta. Han sido dieciséis años de un largo peregrinar entre fantasmas. La tramitación de un Plan General Estructural, y este ... lo ha sido, es, como dice mi antiguo maestro Fernando Renau, dieciséis años de tiro y arrastre. Se acabó. Mi pueblo tiene el Plan General aprobado definitivamente.

Fueron los hombres de gris, los guardianes del paisaje, los que con su intransigencia motivaron que escribiera sobre el laberinto del urbanismo valenciano por primera vez en el diario amigo LAS PROVINCIAS.

En nuestra aldea tenemos una plaza. Por ella pasa una carretera que divide la pequeña población. La Diputación Provincial, propietaria de esta infraestructura, atendiendo este deseo popular ha asignado recursos redactando el proyecto del desvío e incorporamos al Plan General este tan deseado futuro.

Pues no, si queréis aprobar definitivamente el Plan se ha de eliminar este desvío o, estudiar otro trazado. Alrededor de la aldea todo son naranjos. Los hombres de gris se muestran intransigentes. La solución propuesta es la más económica y sencilla. Pues no. Dos años de retraso por la actuación de los hombres de gris.

Tras superar este incidente aparecieron los hombres de negro con el secuestro del preceptivo informe. También esta vez fue LAS PROVINCIAS quien acogió mi desahogo. En este artículo denunciaba de una parte la laxitud con la que las administraciones interesadas se toman los plazos para emitir sus informes. Es una actitud generalizada, especialmente en lo referente al patrimonio municipal. La evaluación ambiental de todos los Planes Generales se termina con un lacónico y enigmático «previamente a la aprobación definitiva deberá obtener informe favorable en materia de...».

Nada que hacer, la administración cuenta con tiempo ilimitado para emitir sus informes. ¿Cómo un ayuntamiento puede conseguir que emitan los informes? Y el pueblo a esperar. El citado artículo terminaba con dos preguntas; ¿Qué fue del informe secuestrado? y ¿quiénes son los hombres de marrón? Sin darme cuenta aceptaba el compromiso de escribir esta tercera reflexión. Tercera y última, Se acabó.

El informe secuestrado al fin fue liberado. Y dieciséis años después, mi pueblo tiene un Plan General aprobado definitivamente.

Caminado por este mí último recorrido vital y profesional, con muchos hombres grises y negros me he cruzado. Pero también he tenido que saludar a hombre de marrón, de verde, de rosa, de rojo. Pero se acabó.

Las personas que más he admirado son los hombres de marrón. Los creadores del llamado urbanismo productivo. ¿Qué es eso? Muy sencillo, Existen en la actualidad, en el laberinto del urbanismo valenciano, hombres de más de cuarenta colores. Todos a informar. Cuando el promotor es una empresa, necesitada de tramitar una transformación urbanística del suelo, no hay problema, los hombres de marrón tienen la solución para esta agónica tramitación.

Económicamente sustanciosa, socialmente se prevé la creación de puestos de trabajo directos e indirectos. El pueblo, la comarca, el país, España... todos saldrán beneficiados. No hay problemas. Aparecen los hombres de marrón. Hombres de letras, crean figuras de desarrollo urbanístico, con pomposos nombres y en el que los colores de los hombres a intervenir se reducen drásticamente. ¿Y los plazos para emitir informes? Qué tonterías pregunto.

Los acontecimientos del pasado octubre han levantado multitud de opiniones. Sin embargo, nadie ha preguntado por los hombres de verde. Nadie pregunta a los políticos autonómicos sobre la obsesión por crear una estructura de estado en esta comunidad valenciana. El tema de la inundabilidad se ha convertido en un tema politizado.

En este caso, ¿por qué tenemos que cumplir lo indicado en dos cartografías, estatal y autonómica? ¿Por qué la duplicidad de inversiones? Ninguna de las dos cartografías anunciaba lo ocurrido.

Los hombres de verde ya intervinieron en mi pueblo. Me dijeron que todo mi término municipal era inundable. Después de años han permitido un ridículo crecimiento residencial y una pequeña reserva industrial en el único rincón en donde no llegará el agua. En octubre de 2024, la inundación fue nula .¿Alguien ha pedido explicaciones a los hombres de verde? Se acabó.

Alguien, tras las importantes lluvias del otoño pasado, que tuvieron tan dolorosas consecuencias, ha superpuesto las dos cartografías, Patricova y/o Sistema Nacional de Cartografia de zonas inundables con la realmente ocurrida en la zona. Alguien ha estudiado los informes de todos los documentos tramitados; planes generales, planes parciales, proyectos de urbanización de la zona. Alguien, se ha preguntado ¿Por qué sucedió este desastre?

La contestación a esta pregunta debería provocar la dimisión de toda la clase política.

La Comision Territorial de Urbanismo, en su sesión del 16 de julio de 2025 tomo el acuerdo de aprobar definitivamente el Plan General Estructural de Rafelguaraf, mi pueblo. Se acabó.