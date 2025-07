SE TRATA DE UN PACTO

¿Qué significa ser una ciudad turística? Un pacto. La ciudad turística es un pacto entre sus vecinos, sus actores políticos, económicos, empresariales, el propio ... sector directamente concernido y los visitantes. Estos últimos no son figurantes pasivos sin mayor responsabilidad que la de escoger un destino vacacional. Hoy existen códigos éticos y deontológicos que alcanzan a toda la cadena de valor que constituye la globalidad del ecosistema turístico. Ser turista no te exime de tus atributos como ciudadano con derechos y deberes. Además, los propios turistas somos todos. Insisto, todos. Porque todos jugamos en algún momento de nuestras vidas como locales o como visitantes, si me admiten el símil deportivo. Todos somos vecinos y turistas, anfitriones o huéspedes. Consecuentemente, en este debate sobran versiones y énfasis iracundos. Resulta absurdo. A no ser que exaltemos el odio de todos contra todos.

Las noticias sobre el malestar que supuestamente causa el turismo siguen proliferando. Discurren a nivel global como todo lo bueno y todo lo malo. El mundo converge y se mimetiza constantemente. Discurren en los cauces de la opinión publicada. Desde Kant, sabemos que no necesariamente debe ser coincidente con la opinión pública, más poliédrica y compleja. Quisiera aportar alguna mirada diferente, sin mayores pretensiones que sumar perspectivas en esta gigantesca conversación sobre el fenómeno del turismo.

A menudo sucede que futbolizamos todos los temas y debates. Y no todos somos Valdano. Si soy capaz de ver el fuera de juego cómo no voy a sentar cátedra sobre pandemias, hidrología o la gentrificación de Venecia. Digo Venecia por no ubicar más cerca las derivadas de la presente reflexión. Venecia, sí. El otro día un buen amigo me decía desde allí «esta ciudad herida por el turismo de masas». Claro. Solo un detalle, me lo decía en calidad de un turista más. Es decir, como parte del 'problema'. En esta vida, o eres parte del problema o eres parte de la solución. Por respeto -no vale la pena perder o deteriorar una amistad- no le dije que ayudase a Venecia marchándose rápidamente y contribuyendo así a salvar la memoria de Marco Polo y a los verdaderos aborígenes, soberanos exclusivos de sus canales. Quiero decirles que no es un tema fácil. Es un tema cargado de hipocresía. El llamado turismo de masas es una conquista de la humanidad. Estamos hablando de personas y de familias. Trabajadores y clases medias que hasta bien entrada la segunda mitad del pasado siglo no disfrutaban de un fenómeno reservado a la aristocracia y las élites. Aquello del 'Gran tour'. La democratización del viaje ha ido experimentando nuevos avances y sumando a más seres humanos. Los turistas no destruyen ciudades. Las ciudades, echemos un vistazo al telediario, son destruidas por las bombas y por el odio. Sostengo que el turismo puede ser un arma de construcción masiva. Que levante el brazo el que renuncie a sus vacaciones o al viaje de su vida para salvar el 'alma' de determinadas ciudades. He visto tantas contradicciones en este debate futbolizado...Otra cosa es la actitud de las autoridades locales para establecer ese pacto que, repito, debe ser la ciudad turística. Nuestra legislación del sector otorga a cada ciudad la decisión sobre su modelo y sus aforos. Una decisión a implementar en su propio Plan General de Ordenación Urbana. Una vez escuché que este documento es a una ciudad lo que una constitución a un estado. Tienes que saber qué quieres ser de mayor como ciudad y actuar en consecuencia. Hoy, con las herramientas que concede la IA resulta incluso mucho más fácil mejorar la gobernanza del sector y de los recursos. El destino turístico inteligente puede regular flujos, mejorar la oferta, orientar el perfil de la demanda, desestacionalizar, secuenciar, dosificar, delimitar, inspeccionar, sancionar. Podemos evitar que rompan las costuras de un destino y generar una versión amable del fenómeno. También podemos optar por el turismo cero. O suicidarnos.

Todos somos vecinos y turistas, anfitriones o huéspedes. Sobran versiones y énfasis iracundos

El turismo es una suerte de ciudadanía desplazada por motivos tasados según las definiciones canónicas existentes. Las más conocidas, el ocio, la cultura, el disfrute de diferentes productos o experiencias. Una de las acepciones que más me han seducido siempre es aquella que entraña la búsqueda de la felicidad. Quizá a través de la belleza, el conocimiento o el placer en geografías previamente desconocidas. Una ciudad turística también es un pacto con sus esencias, su potencial, su pasado y su futuro. Un pacto con su identidad y todo aquello que la ha hecho singular. En la Biblia se dice, «nadie enciende un candil y lo esconde debajo de la mesa». Una ciudad turística lo es porque puede serlo. Puede que no la conozcas pero ella te conoce a ti, tus gustos, tus curiosidades, tus anhelos... Todo aquello que cuestione, debilite, desdibuje y ponga en riesgo el alma de la ciudad compromete su propio magnetismo -otros le llaman competitividad- como ciudad turística. Una ciudad turística jamás vende su alma como Fausto. Si transacciona con su alma está abriendo las puertas a la peor de las pesadillas de todo destino turístico que se precie: la estandarización. En un mundo global, quien no es diferente no es nadie. Dicho de otra forma, o somos innovadores y diferentes o seremos baratos. Una ciudad sin comercio de proximidad, sin su paisaje humano autóctono (alguien lo denominaba paisanaje), pierde su carisma. Esa es la ciudad turística. La que se quiere a sí misma. En su último libro, 'Elogio del amor', Rafael Narbona nos explica que solo alguien que se valora y se estima es capaz de reproducir ese sentimiento hacia los demás. Comparto una certeza que todo munícipe ha sabido desde siempre: todo cuanto hagas por tus vecinos, sus calles, barrios, equipamientos, espacios públicos y calidad de vida, redundará también en favor de los visitantes. Es decir, una regla de oro que observa la ciudad como un espacio para sus ciudadanos. Ahora bien, no podemos concebir ciudades cerradas. Las ciudades florecieron cuando abrieron sus puertas. El turismo es una de esas puertas y puentes abiertos que movilizan la prosperidad. El turismo es un flujo de personas y de riqueza. Es un don para las ciudades y los territorios. La ciudad turística es una ciudad querida, apreciada, valorada y escogida. Una ciudad sin turistas es una ciudad triste, apática, irrelevante. O lo vemos o no lo queremos ver. Todas las miradas son legítimas. Faltaría más pero este artículo milita en la causa de la turismofilia. Entre otras cosas porque es un Derecho Humano recogido en el artículo 24 de la Declaración Universal (derecho a las vacaciones y al ocio). Claro que hay límites y capacidades finitas de carga y conflictos que deben abordarse. Es una cuestión de gobernanza, de regulación y de actitud colectiva (el pacto citado anteriormente). Es una cuestión de voluntad política. Política viene de polis, es decir, de ciudad. Una ciudad sentimentalmente bien construida sabe acoger. Esa es la ciudad mediterránea. Claro que se puede morir de éxito pero también de soledad. El veneno está en la dosis, decían los antiguos. Como en aquella promoción inspirada en Lope de Vega: «Beber veneno por licor suave, creer que el cielo en un infierno cabe». Efectivamente, la contradicción domina el mundo.