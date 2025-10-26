Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva deja 201.546,99 euros a un único acertante este sábado

La mala educación como drama

Ni los colegios, institutos, universidades ni el método Montesori ni la misa de los domingos, han detenido la caída libre de los modales. Por tierra, mar y aire supura la mala educación

Francesc Colomer

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:04

Tenemos un problema de educación. De mala educación. El sistema no ha sido capaz de vacunarnos contra esta pandemia. Digo pandemia porque la tendencia es ... global. Digo sistema y añado también nuestra cultura. Cultura entendida como esa segunda piel, caparazón o cobertura de valores, creencias, hábitos, costumbres y códigos de reconocimiento social que nos vamos dando. Ni nos reconocemos como iguales ni como portadores de idéntica legitimidad. En consecuencia, las puertas del desprecio quedan abiertas de par en par.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional de hoy sábado toca en un municipio famoso por los rodajes históricos
  2. 2 La oscarizada película que se emite este sábado gratis en televisión: «Te engancha y sientes que has estado en un viaje»
  3. 3 Arrestado por incendiar el vehículo de su exjefe en Torrent
  4. 4 Aemet anuncia un cambio radical del tiempo para este domingo en la Comunitat Valenciana: lluvias y frío
  5. 5 El coche de Regreso al Futuro estará expuesto en Valencia el 31 de octubre
  6. 6 Melissa deja al menos tres muertos en el Caribe y amenaza con convertirse en un trágico huracán en Jamaica, Haití o Cuba
  7. 7

    La dana detuvo el reloj en las casas de Tonica y Mónica
  8. 8 El tiempo que hará durante el Medio Maratón de Valencia, hora a hora: atención a la lluvia y el viento
  9. 9

    El gran atasco de las carreteras del subsuelo: la dana afectó a 890 kilómetros de tuberías de la red de alcantarillado
  10. 10 Vandalizan la sede del PP valenciano con pintadas que simbolizan manos manchadas de sangre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La mala educación como drama

La mala educación como drama