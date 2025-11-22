Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

ESPERANZA Y ESCALOFRÍO

La inteligencia, como la justicia, la moral o la bondad, deben formar parte del dominio común. Una suerte de patrimonio de la humanidad. Nuestro deber es evitar que la sociedad abra páginas deshabitadas de todo o estrene capítulos vacuos y estériles

FRANCESC COLOMER

Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:51

Fíate de lo que te diga un escalofrío. Sería como una fuente de percepción y conocimiento creíble. En esta vida puedes temblar de frío, de ... miedo, pánico, fiebres, pero, como en las estrellas de Turandot, también se puede temblar de amor y de esperanza. Confieso que me atravesó una sacudida de esperanza escuchar hace poco los nuevos progresos registrados en la lucha contra el cáncer. Habitualmente son noticias fugaces que no alcanzan la notoriedad debida, pero deberíamos prestarles suma atención. No intentaré reproducir el tenor literal ni el detalle técnico del avance pero resultaba enormemente alentador. Como seguramente muchas otras personas, sentí esa vibración interior que no engaña. Ante la letanía de desencantos y frustraciones que el mundo nos proporciona a diario, pensé que la realidad también eclosiona agitando la esperanza. Por supuesto que sí. Y lo hace en múltiples disciplinas y espacios sociales, científicos, artísticos y creativos de la vida.

