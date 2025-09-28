Hay palabras que marcan un tiempo. Caracterizar nuestro presente no es fácil. La dichosa polarización impide cualquier punto de intersección. El mundo se ha convertido ... en un juego macabro de líneas paralelas que, por definición, nunca se tocan. Faltan cruces. Un cruce no deja de ser un lugar de encuentro. Un espacio, razonablemente amplio si se quiere, para el acuerdo. Se llama civilización. Un orden. El orden le da sentido a las cosas y las protege del caos. Mires por donde mires, gateamos en ese estrecho desfiladero en el que cualquier desequilibrio, te arroja al abismo. Es un tiempo caótico.

El orden internacional ha saltado por los aires. Siempre fue frágil y quebradizo pero ahora no existe. Y un mundo globalizado o en vías de globalizarse que se queda huérfano de reglas, ya no es un mundo ni potable ni seguro. Un mundo asilvestrado no era lo que nos prometimos solemnemente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Atascados es la palabra más amable que he encontrado para describir nuestro momento. No me gusta ser pesimista. Mejor dicho, detesto ser pesimista. Corresponde, por imperativo moral y humano, militar en el optimismo. Este tiempo podría convocar palabras mucho más gruesas y descorazonadoras si quisiéramos describirlo con total crudeza y cierta perspectiva. Guerras imparables, desigualdades insultantes, tiranías in crescendo, injusticias cronificadas, catástrofes climáticas, pandemias, hipótesis de distopías verosímiles, etc. Pudiendo haber aprendido de la historia, de nuestra historia, mostramos analfabetismo moral por doquier. La ética es un saber, una destreza, una disciplina acumulativa. No solo es teoría libresca. Se aprende desde la práctica. Pudiendo sentirnos honestos deudores de nuestros compromisos, los incumplimos impúdica e impunemente. Pudiendo garantizar el soporte vital y la dignidad de todos los seres humanos existentes en este primer cuarto de siglo XXI, no lo hacemos. Poder, podemos. Hacer, no hacemos.

El mundo especulando como en los más estériles de los debates escolásticos medievales

Últimamente, escuchamos bastante la invocación del futuro como tribuna o escenario temporal desde el que seremos juzgados por nuestras acciones u omisiones en el presente. La historia nunca se repite pero rima. A los nazis les llegó Nuremberg y el estigma perdura en el imaginario alemán y mucho más allá. Escuchaban a Wagner y gaseaban judíos. ¿Hacia dónde miraban las mayorías?. ¿Todos fueron cómplices?. Arendt y su idea de la banalidad del mal nos da alguna pista. El tema resulta extraordinariamente complejo y desalentador. Lo único cierto es que invertir en marcos de odio abre la peor caja de Pandora. Por cierto, el relato griego cuenta que de allí surgieron todos los males en tropel y solo quedó atrapada e inmóvil, Elpis. La esperanza. La caja fue cerrada pero, contra todo pronóstico, no fue vaciada por completo. Allí, casi por azar, quedó agazapada en su fondo para hacernos soñar. Y seguimos haciéndolo. Encomendamos nuestro porvenir a un mito.

Casi por prescripción médica -es un decir- he leído con sumo interés el último libro de Byung-Chul Han, 'El Espíritu de la Esperanza'. Formula una interesante diferenciación entre esta virtud y el optimismo común. La esperanza sería una suerte de pulsión humana que solo germina en la desesperación y en la voluntad de visualizar un futuro inédito. Prácticamente la esencia de la esperanza radicaría en la fe. Fe en lo nuevo y lo nuevo llegará por la persistencia obstinada (él la denomina la porfía).

La esperanza necesita ser atrevida. Su palanca y salvoconducto es la osadía. La esperanza es revolucionaria porque impugna el orden establecido y genera una realidad nueva. No admite el desaliento y se reivindica incluso en el fracaso. Aguarda insurrecta la llegada de un tiempo mejor.

El problema es que la noción del tiempo ha cambiado. Fundamentalmente porque no nos queda. Nunca el tiempo ha valido tanto. Coloquialmente hemos escuchado siempre que el tiempo es oro. El patrón oro -refugio en tiempos turbulentos- ni siquiera nos vale para recalcular el precio real del tiempo. A estas alturas de la película llamada autodestrucción de la raza humana, el tiempo nos devora inmisericorde. El tiempo es la vida. Cada instante cuenta. Cada fracción de tiempo cuenta. Cuenta para la vida humana. El tema es si la vida humana cuenta algo para los humanos. Un minutero siniestro nos va empujando hacia horas más y más sombrías. Solo esa fe, no necesariamente adscrita a religión alguna, nos permite subsistir. Pero la fe sin tiempo disponible no presenta utilidad alguna. La fe que habilita la esperanza necesita un desenlace real y la realidad es hoy tozudamente perversa.

Hoy el mundo es Babel. No encontramos el idioma correcto para comunicarnos. No hablamos. Amenazamos. Nos enredamos en disquisiciones semánticas como ocurre con el concepto de genocidio, masacre, exterminio, matanza. La comisión independiente auspiciada por Naciones Unidas ha dictaminado que lo que ocurre en el otro extremo de nuestro Mediterráneo es un genocidio. Pero no hace falta un debate pericial sobre los fundamentos técnicos de la tipificación precisa del delito, el tiempo mata. El tiempo sigue su curso y el mundo especulando como en los más estériles de los debates escolásticos medievales.

No mueren palestinos. Mueren humanos. Hamas no entró en Israel para matar a judíos. Mató a seres humanos. Si no lo vemos así, no vemos nada. Cuando escuchamos quién habitaba antes que nadie ese rincón del mundo llamado a veces Judea, a veces Palestina, a veces de tantas maneras y con tantos dueños, el tiempo sigue su curso criminal. El imperio romano, el otomano, el británico...¿Recordamos a Ricardo Corazón de León, a Saladino, al rey Guy de Lusignan?. ¿Tenemos tiempo para interpretar la Declaración de Balfour?...¿Hebreos o filisteos?. Ahora todo eso no importa. Importa el tiempo. Cada minuto cuenta porque cada vida importa. Sin adjetivos. Cuando la policía nazi le preguntó en un tranvía a un tal Albert Einstein sobre su raza, él dijo: ¿Mi raza?, la raza humana. Ese es el tema. O lo vemos o no lo vemos.

Atascados en todas partes. Algunos gritan, otros bostezan. La civilización varada y encallada, como el amor en el poema de Mayakovski. Mientras, el tiempo corre a galope ajeno a la piedad.