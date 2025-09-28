Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Atascados

Hoy el mundo es Babel. No encontramos el idioma correcto para comunicarnos. No hablamos. Amenazamos. Nos enredamos en disquisiciones semánticas como ocurre con el concepto de genocidio, masacre, exterminio, matanza

FRANCESC COLOMER

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:04

Hay palabras que marcan un tiempo. Caracterizar nuestro presente no es fácil. La dichosa polarización impide cualquier punto de intersección. El mundo se ha convertido ... en un juego macabro de líneas paralelas que, por definición, nunca se tocan. Faltan cruces. Un cruce no deja de ser un lugar de encuentro. Un espacio, razonablemente amplio si se quiere, para el acuerdo. Se llama civilización. Un orden. El orden le da sentido a las cosas y las protege del caos. Mires por donde mires, gateamos en ese estrecho desfiladero en el que cualquier desequilibrio, te arroja al abismo. Es un tiempo caótico.

Espacios grises

