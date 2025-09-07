Otra sorpresa ferial

Comenta Compartir

Es un político. No es un técnico». Lo que faltaba para incrementar la perplejidad que ha causado en medios especializados la designación del nuevo director ... general de Feria Valencia, el primero tras la incorporación de esta SA al INI de la Generalidad, es el argumento empleado por Cuca Gamarra para cuestionar la capacidad de Virginia Barcones para dirigir Protección Civil. No en vano se da la casualidad de que Mariano Clemente, que así se llama el agraciado, tampoco es un técnico, porque procede del sector hostelero. Y aunque no se le conoce militancia política alguna, fue nombrado por un consejo de administración controlado por la Administración y presidido por la consejera de Industria y Comercio. Es decir que no siendo un pájaro tampoco es un avión, por lo que como no sea Supermán nos llevaremos un buen disgusto porque la Feria no está para probaturas. El otrora motor económico de Valencia junto con el puerto y la Ford no admite un antojo o un experimento más. El descenso a la Segunda División de la antigua FMI no lo provocaron ni la crisis de los sectores económicos que la encumbraron, ni la desproporcionada ampliación, ni por supuesto la peste. El languidecimiento de la industria juguetera, textil, mobiliaria, decorativa y demás la privó ciertamente de sus certámenes más potentes. El endeudamiento, con sobrecostes certificados del 80'5 %, le imposibilitó trasladar la grandeza suntuaria al mercado. La feroz competencia de IFEMA la privó de alguna de sus banderas. Y el Consell necesitó ocho años 8 para concretar cómo asumirla. Pero la pérdida de categoría de esta otrora solicitadísima plataforma comercial cuando Valencia todavía carecía de los hoteles, atractivos y medios de trasporte que posee en la actualidad lo provocó en última y no menos determinante instancia la condición de canonjía que su titular le otorgó en todo momento. ¿A quién le ha venido encomendando el Ayuntamiento, primero, y éste y la Generalidad, después, la gestión de un negocio tan capilar, mudable y especializado como éste? Al camarada, preboste o miembro de la AVE de turno. Talmente como cuando Felipe II le encargó dirigir la Escuadra Invencible al duque de Medina Sidonia, que no es que carecía de experiencia naval, es que se mareaba en el mar. Así es que no es por regatearle el voto de confianza al expresidente de la Asociación de Empresarios de Salones de Bodas y Convenciones; es que somos gatos escaldados y conocemos el paño. Sabemos que la institución no aprobó la reválida. En su debut ante la Sindicatura de Comptes suspendió 17 asignaturas. Para este año prevé perder 3,7 millones. Y no es por desconfiar, pero en 2024 aseguró haber cerrado el ejercicio anterior con unas pérdidas de 1,4 y la consejera de Hacienda lo elevó a 14,6.

