Sólo dan que hablar mal

A los médicos no les ha hecho ni pizca de gracia que el Gobierno les quiera obligar a elegir entre la sanidad pública y la ... privada, y lo entiendo. Pero mi experiencia laboral me dice que algo habrá que hacer a este respecto porque el pluriempleo es legal, pero la competencia desleal, los chanchullos y los enredos, no. Y menudean más de lo que parece. La incompatibilidad más antigua que recuerdo se llevó por delante a un veterano directivo del parque de bomberos de Valencia que fuera de horas se dedicaba a la venta material antiincendios. Excuso contarles que la noticia causó un cierto revuelo porque las depuraciones que se venían practicando hasta entonces eran de otra índole. Lo que no sirvió es de escarmiento porque no hace mucho descubrí en un municipio costero que otro bombero no sólo preparaba a los aspirantes a ingresar en el cuerpo, sino que se desplazaba regularmente en vehículos del consorcio y tenía abundante material del departamento en su chalet. Una insignificancia, en cualquier caso, al lado de los cursos de administradores concursales que impartía el juez Fernando Presencia ante la mirada comprensible de la presidencia del TSJCV, del CGPJ e incluso del fiscal anticorrupción. De todas las maneras la incompatibilidad más reciente, divertida y digna de desencadenar alguna reacción política la acaba de publicar El Diario. Es graciosa porque la alcaldesa de Bellús ha justificado su condición de «comercial manager for Spain» de Ecocontrol y presidenta del COR V-5 alegando que no cobra de la mencionada multinacional, una modalidad de voluntariado que rompe con la tendencia de ejercerlo en entidades sin ánimo de lucro. Y es merecedora de que el Consell tome cartas en el asunto porque ni este ni los demás consorcios se están luciendo. La decisión de implicar a los ayuntamientos en la administración de las basuras para evitar el rechazo insolidario que provoca su manipulado ha fracasado totalmente. Los COR han sido incapaces de crear una sola planta de tratamiento de desechos, no digamos ya un vertedero. Siendo consejera, Mireia Mollà amenazó al Consorcio de la Vega Baja con retirarle las competencias por «la dejadez deliberada» con que actuaba, pero no pasó de ahí. Cosa que sí que podría hacer Carlos Mazón, que prometió reducir un considerable número de chiringuitos y apenas si suprimió un par de direcciones generales. Vanagloriarse de haber obligado a las distintas instituciones de la Generalidad a devolver los 9,3 millones que poseían en remanentes de tesorería no basta si lo que has prometido es austeridad y lo único que dan los COR son disgustos -han encarecido el recibo de la basura- y escándalos: el nuevo gerente del COR de marras, el V-5, es el yerno del condenado vicealcalde de Valencia Alfonso Grau.

