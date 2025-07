Del Sena al Turia plomizo

Comenta Compartir

Miedo me da la pregonada inauguración de la temporada de baños en tres tramos del río Sena a su paso por París. Sí, porque conozco ... a mis clásicos. Me consta que son muy copiones. Y si un alcalde ajardinó el viejo cauce del Turia y otro iba camino de hacer lo propio en el nuevo, una obra hidráulica intocable, no es descartable que un tercero aspire a convertir la antigua desembocadura, cuyo fondo es rico en plomo, zinc y otros metales pesados, en una piscina natural para no ser menos que madame Hidalgo. Y, como se comprenderá, no están los ríos valencianos para 'grandeurs' sino para 'petitesses'. Para dotar a cada municipio de su correspondiente depuradora y obligar a que quien contamine pague el daño que causa a la naturaleza. La suma que lleva gastada la Administración francesa en montar este simulacro de recuperación fluvial -1.414 millones- es lo mínimo que debería invertir la Generalidad en tapar agujeros -negros, como sus emisiones- y retomar el macroproyecto de depuradora cuya construcción se apresuró a descartar Salomé Pradas, con lo lenta de reflejos que estuvo el 29-O. Señal de que el día en que decidió obligar a Valencia a aguantarse con la deficiente planta que trata sus meados encontró pronto a Mazón. Y dirás que no necesita esta tipo de inversiones una comunidad turística como la nuestra. ¡Más que compensar a los perjudicados por la Ley de Costas! Un informe de la CHJ, que no contempla las consecuencias medioambientales de la rotura de 126 depuradoras y numerosos colectores porque es anterior a las barrancadas, indica que 309 de los 643 vertidos urbanos que afectan a masas de agua superficial; 265 contaminan reservas subterráneas y 69 ensucian a unas y a otras. Lo que significa que casi dos de cada tres ríos, torrentes, humedales, etc., 256 de 390, reciben aguas no depuradas, equivalencia que es de 9 de cada 10 en el caso de los acuíferos, 88 de 106. Una contaminación tan extendida que apenas nos sorprenden cosas que escandalizarían a cantores de nuestros ríos como Ibn Khafaja y Teodoro Llorente si levantaran la cabeza. Como, por ejemplo, que el Segura cuente con barreras para interceptar los desechos plásticos que flotan en su superficie o que en el río Anna, un subafluente del Xúquer de corriente paradójicamente cristalina, se llegaran a detectar 1.670 unidades de e. coli y 495 de enterococo. El gran poeta alzireño, conocido también como Al-Xuqrí, una de cuyas composiciones, 'La riuada', fue musicada por Al Tall, seguro que maldeciría a los cristianos como acostumbraba, en esta ocasión, por emponzoñar «la belleza del río». Y raro sería que Llorente, crítico como buen periodista, no sustituyera las «eternes flors» que bordaba en aquel entonces «lo Turia» por cardos.

