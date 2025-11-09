El peligro de las rotondas

Comenta Compartir

El procesamiento de un exdirector territorial de la Generalidad en Alicante por irregularidades en la construcción de dos rotondas en Monforte de Cid lo confirma. ... Las glorietas son más peligrosas que la Curva de la Chica. Como solución circulatoria dejan bastante que desear: no todos los conductores reúnen la destreza y arrojo suficientes para incorporarse a ellas o abandonarlas con celeridad. Como obras públicas que son están sujetas a la disponibilidad de terreno, de ahí que las haya enormes o tan pequeñas que no falta quien las atraviesa sin enterarse. Y como pedestal constituyen la expresión del mal gusto reinante en el país. Se prestan a la exhibición de toda suerte de adefesios. El autor de 'España fea. El caos urbano etc.', Andrés Rubio, considera que las esculturas que las pueblan provocan vergüenza ajena, carecen de arte y son ajenas al 'decor urbis'. Qué no diría si supiera que un titular del MOPU malgastó el desaparecido 1% cultural de las obras del cruce de Ausiàs March con el bulevar sur en unos anzuelos espantosos y otro, JL Ábalos, por más señas, arrasó sin el menor miramiento la escultura de Enric Mestre que embellecía el acceso a Manises. Lo que nos lleva a cuestionarnos si, por lo menos, son útiles. Para los políticos, desde luego, lo son. Sea porque les permiten arrogarse un logro; a la inauguración de una rotonda en Alhendín (Granada) asistieron 14 autoridades locales y provinciales. O porque aligeran esa otra clase de tráfico que no se ve, pero que existe, el de influencias, a la que pueden, plantifican una. Aunque el emplazamiento elegido sea inadecuado y complique el tránsito de tal manera que tengan que suprimirla, como acaba de ocurrir con una recién construida en Sevilla. Lo que muy poca gente sabe es que, por si esto fuera poco, las glorietas presentan una alta siniestralidad. 61 personas perdieron la vida y 433 resultaron heridas graves en los 7.104 accidentes con víctimas que se produjeron en España en 2020 -datos más recientes que he encontrado desglosados- en estos aparentemente inocentes carruseles. A mí, sin embargo, me gustan. He aprendido a sacarles provecho. Ahora ya sé que las que me encuentro en una autopista desconocida me permiten dar una vuelta al ruedo como un torero para asegurarme de qué salida tomar; más que Ponce en una buena tarde he dado yo en alguno de los nudos gordianos que hay por esos mundos de Dios. Y las que he circundado más veces que Elcano al mundo me brindan la posibilidad de reafirmarme en mi pericia como automovilista y salir de ellas convencido de que la reflexión más famosa de San Agustín no va contigo: La comparación me favorece. Algo positivo hay que sacar de este castigo.

