Mazón, como mal menor

Eso de que Feijóo no se atreverá a presentar de nuevo a Mazón como candidato a la presidencia de la Generalidad habrá que verlo. A ... lo que no se arriesgará es a que lo meta en un compromiso aún mayor que el de repartirse el Consell o pactar los presupuestos con Vox, no digamos ya a que se encastille en el Palau. No habría Feijóo que aguantase un Palacio de la Generalidad transformado en un a guisa de Alcázar de Toledo. Y clavos a los que agarrarse no le faltan. Trump es un buen ejemplo de ello. Aseguró en 2016 que «podría disparar a alguien en la Quinta Avenida y no perdería votos! y, como no hará falta que les diga, volvió a ser elegido en 2024. A sus más acérrimos votantes no les importó que acabara de ser condenado por la comisión de 34 delitos en su intento de acallar a Stormy Daniels. No porque el republicano americano sea especialmente sectario sino porque estas graves razones no suelen importar a los votantes de cualquier país que van a piñón fijo. Se mueven por afinidad. ¿Por qué, pues, no va a poder intentar Mazón emular a Trump en 2027? Sus oponentes están casi más desubicados que él, la jueza que instruye el sumario de las barrancadas no puede procesarle sin soltar el bocado sumarial y la causa general abierta en su contra ha tomado una deriva que por momentos parece una versión chusca de 'Sexo, mentiras y cintas de video'. Y eso le beneficia. Es más, cada vez que ha sido puesta a prueba la fidelidad del electorado valenciano a los colores de uno u otro partido por candidatos envueltos en escándalos el resultado no ha variado: ha elegido a Barrabás. En vísperas de las autonómicas de 1995 no conseguí convencer a los respetables colegas que asistían a la tertulia periodística que se celebraba en la cafetería San Patricio, situada donde ahora está la farmacia de la señora de Camps, de que Zaplana sustituiría a Lerma. El que no objetaba que era un perfecto desconocido, argüía que le perjudicaría el codazo que Aznar le había dado a Agramunt y, sobre todo, que le lastraban sus antecedentes. ¿A quién va a engañar un chisgarabís deseoso de ser el Juan Guerra de la CV (caso Naseiro) después de comprar a un concejala del PSOE para ser elegido alcalde de Benidorm?, coincidían en sostener. Al electorado conservador valenciano, sostuve. Un electorado, maticé, que en este preciso momento de la historia votaría a ese anónimo transeúnte que pasa por la calle si concurriera con la divisa del PP con tal de desbancar al PSOE. Ni que decir tiene que no fui yo el que se equivocó en el pronóstico y en el voto.

