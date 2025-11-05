La marea no llega a Orriols

Comenta Compartir

Los malos resultados obtenidos por el Valencia CF han despertado de su letargo a la oposición a Peter Lim. El problema es cómo han amanecido. ... El colectivo opositor teóricamente más serio, Libertad Valencia CF, aprovechó días atrás un trabajo de fin de carrera, como oportunamente señaló Pablo Salazar, para salir con que lo sensato hubiera sido quedarse en Mestalla. Nos ha jodido mayo. Eso haberlo dicho cuando JB Soler presentó la maqueta de Fenwick Iribarren y el Museo de las Ciencias, con Barberá y Camps a la cabeza, contestó amén. No ahora que se han reanudado las obras del nuevo estadio y el Ayuntamiento ha autorizado el desarrollo de la zona comercial. Y si es la populista Marea Valencianista, cuando no está intentando adueñarse del club por lo civil lo está intentando por lo penal. Sea o no punible indisponer a la masa social con la Administración para que intervenga la sociedad o emplear a un cargo electo como cabildero en el gobierno municipal. Un enredo tras otro que no hacen más que confirmar que cuando un tonto coge una vereda, se acaba la vereda y sigue el tonto. Todo menos comprar el club. Aprovechar la fiebre vendedora que sufre el fútbol europeo para quedarse con el club de sus amores (relativos). Sólo en lo que va de 2020 a esta parte han cambiado de manos la AS Roma, el Granada, el Chelsea, ¡el Milan!, el Castellón y el Alcoyano. David Villa adquirió el CF Benidorm y Ronaldo Nazario de Lima se deshizo del Cruzeiro. Fondos de inversión y multimillonarios del primer mundo -la llegada de petrodólares se ha reducido sensiblemente en estos últimos años- han pasado a ser los principales accionistas de, atención: Inter, Manchester United, Espanyol y Atlético de Madrid. Hasta el Levante UD acaba de completar de manera ejemplar un proceso financiero y societario tan complicado como el que dirimieron de aquella manera Amadeo Salvo y Aurelio Martínez. Un logro que quizá no hubiera sido posible si José Danvila, que así se llama el cirineo que se ha echado la deuda levantinista a la espalda, hubiera tenido que vérselas con los Delgado, Zorío, Badenas (Vox) y cía. En Orriols no ha habido nadie que malmetiera para abortar o complicar la solución que él había arbitrado. Antes al contrario, ha contado con la anuencia de la Fundación del Levante y el apoyo de los aficionados, que continuarán poseyendo un 15% de la mercantil. También es verdad que si a las primeras de cambio Ribó y Catalá hubieran procedido como debían nada de esto habría ocurrido. El Ayuntamiento de Milan no se fue con remilgos cuando el Inter y el Milan le pidieron el Giussepe Meazza: Son 197 millones y los gastos, con arreglo a ley.

