Mano de pecador

Había que rescatar los chollos que Zaplana repartió entre sus amigotes. Y el Pacto del Botánico no se lo pensó dos veces. Primero nacionalizó los ... hospitales y áreas de salud de gestión privada, a pesar de que prestaban un mejor y más económico servicio que los públicos, y después expulsó a los mercaderes de las ITV sin contemplar siquiera que ya no quedaba ninguno de los beneficiarios de la alcaldada de Zaplana porque el que más y el que menos se limitó a revender la concesión -lo que se denomina dar el pase- a un tercero. Por cierto que no seré yo quien cuestione por qué la justicia se limitó a investigar la adjudicación a los Cotino y dio por buenas las demás porque no quiero que me tachen de sanchista. Pero la prensa de la época no pudo ser más precisa acerca de quién estaba detrás de cada una de las firmas agraciadas y por qué había sido tan afortunado en ese sorteo. Volviendo a lo que íbamos, el caso es que ahora hay listas de espera en hospitales donde antes no las había y que el panorama en las ITV, la contribución de Compromís, no es mejor. Y que el motivo es el de siempre. El mismo que ha obligado al Consell de Mazón a renunciar a abrir los ambulatorios por las tardes: la falta de entrega y dedicación de los servidores públicos desvelada por Gan Pampols. ¿Por qué después de chocar con esta sempiterna haraganería funcionarial mantuvo el consejero de Sanidad Marciano Gómez las primas a la productividad con pluses que van de los 600 a los 6.000 euros al semestre? Es lo que deberán juzgar los electores a su debido tiempo. A mí me ha impresionado tanto lo que escribe Ximo Albinyana en su último poemario, inspirado en esta ocasión en las cartas de San Pablo, sobre «la lengua difamadora/ que se convierte en un puñal afilado/ contra la tranquilidad de los hermanos» que evitaré profundizar sobre estas «verdades del hombre». Aunque no por ello me abstendré de recordar que fue comenzar a depender de la Administración y empezar a colapsarse estaciones que funcionaban como la seda. Y la causa no es la alegada por los sindicatos en todo momento y lugar, y admitida a pies juntillas por los correveidiles, que es lo malo. Escasez de medios y falta de personal. Una excusa que cae por su propio peso al comprobar que el coste de la plantilla pasó de 41 a 51 millones y que Industria sí está renovando el utillaje. Lo único que está fuera de toda duda a este respecto es que en 2023 se realizó un 5% de inspecciones menos que en 2022 y que el descenso en 2024 fue del 6%.

