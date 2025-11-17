La lección de Marie Claire

Compartir

La liquidación de los bienes de Marie Claire supone algo más que la desaparición de una de las marcas valencianas de mayor nombradía, la destrucción ... de 71 puestos de trabajo y la práctica imposibilidad de que la S.S., el Fogasa y el IVF, entre otros acreedores, recuperen las sumas que les adeudada esta firma. Supone la demostración de que es empíricamente inútil que el Gobierno o el Consell se esfuercen en apoyar a empresas en crisis. Lo único que consiguió Ximo Puig concediéndole un crédito tras otro fue aumentar en 24 millones el monto de impagados del IVF. Suma que habría permitido convertir Marie Claire en una cooperativa, si sus empleados hubieran tenido los arrestos de plantearlo. Pero representa también la constatación, por si alguna falta hacía, de que la actuación de los juzgados de lo mercantil y de los administradores concursales deja mucho que desear. Si bien se mira, no pasan de ejercer de cocineros y camareros de un festín posterior: el que se dan los subasteros a la salud de los quebrados, los trabajadores y demás acreedores. Unos profesionales del agio que ya no necesitan reunirse a comer en el restaurante Casa Balaguer (desapareció a principios de siglo) para repartirse amigablemente a los postres los lotes que se van a subastar; práctica que nunca fue tratada por la policía y la fiscalía como lo era: una inadmisible merienda de negros. Una confabulación que impedía compensar en la medida de lo posible a los perjudicados. Pero que continúan aprovechándose de la desgracia ajena y obteniendo magníficos beneficios por mor de la incapacidad de la Administración judicial emplear las herramientas y el procedimiento adecuado para que el importe objetivo del remate de los haberes embargados redunde en beneficio de los verdaderos damnificados por las quiebras y no de ventajistas de última o penúltima generación. El hecho de que la maquinaria, los camiones y el mobiliario de Marie Claire puestos en almoneda por el fondo holandés Dome Auctions que se los quedó en la subasta previamente promovida por un juzgado de Castellón fueran adquiridos por compradores de Europa, África y Asia es un buen ejemplo de ello. Un juzgado, desde luego, no puede ponerse a vender pantis al por menor, pero sí formar más lotes con los activos y obtener las mismas 5.833 pujas procedentes de catorce países distintos que consiguió Dome Auctions. El secreto del éxito mercantil cosechado por estos subasteros está al alcance de la justicia. Radica en algo tan antiguo como el trasiego de citaciones, oficios y resoluciones en papel timbrado: El cumplimiento a rajatabla, y al actual modo, de los principios de publicidad y concurrencia exigibles en la contratación pública. Quedémonos, pues, con lo que de escarmiento a terceros tiene la extinción de Marie Claire.

