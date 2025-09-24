Igualdad no igualitaria

Comenta Compartir

El procedimiento es tácticamente brillante. La alcaldesa Catalá elige un consejo asesor urbanístico. Delega en él la decisión de elegir el color, el material y ... el diseño de las papeleras y demás mobiliario que pretende instalar en el centro de Valencia. Y a todos los efectos queda ante Dios y ante los hombres como que no es ella la que, en función de su buen o mal gusto, opta por tal o cual modelo, este o aquel acabado. Los criterios estéticos de los integrantes de este comité son los que podrían quedar en entredicho, toda vez que la alcaldesa pretende comenzar esta unificación de la imagen de Valencia por tres espacios concretos y se da la casualidad de que uno, Colón, no tiene nada que ver arquitectónicamente con los otros dos, la plaza del Ayuntamiento y el eje de San Agustín, y éstos no es que ya han sido objeto de los correspondientes concursos de ideas; es que, en el caso de la plaza mayor, el proyecto adjudicado por Joan Ribó ya lo enmendó Catalá al tiempo que se reservaba el derecho a introducir en él una sorpresa. Una guinda casi tan inquietante como el mismo deseo de confeccionar un catálogo que abarque el conjunto de elementos callejeros a homogeneizar, desde el mobiliario urbano -¿incluidos los quioscos austrohúngaros?- hasta bordillos y rampas. Una recurrente intención homogeneizadora que se produce sólo cuatro años después de que Giuseppe Grezzi (Compromís) decidiera cambiar las 900 marquesinas de la EMT sin someterlo, por cierto, a la consideración de los internautas, como hacía habitualmente con los presupuestos municipales de juguete. Veintiséis desde que Juan V. Jurado (PP) tomó su no menos drástica decisión de renovar casi todas las farolas, columnas, báculos y luminarias del Cap i Casal. Y 32 desde que Társilo Piles (UV) hizo lo propio con las aceras; andenes que ni que decir tiene duraron incólumes lo que tardaron las distintas compañías de agua, luz, electricidad, gas y teléfono en destriparlas. Una cosa es segura. Después de esto ya nadie podrá reprocharle que pasará a la historia sin dejar huella; se sobreentiende que monumental. Como si todos los alcaldes tuvieran que emular a Carlos III. Aunque algunos nos conformaríamos con que se asegurara de que se baldean las calles, se vacían las papeleras, se retiran las basuras, etc. Y, sobre todo, que no se metiera en novelas de caballería, ya sean servicios que no le incumbe prestar, por cuanto si lo hace incurre en duplicidades y solapamientos con la Generalidad, o brigadas que no debería crear porque luego se enfadan los rusos y ciberatacan el riego automático del jardín del Turia. (Si el supuesto ciberataque exsoviético no está relacionado con este anuncio de Catalá el aspaviento informativo municipal será mucho más ridículo).

