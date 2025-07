El fondo (FVS) y la forma

Compartir

El contraste no pudo ser más demoledor. En la misma página de 'solidaridad' de un periódico cuyo nombre no viene al caso se publicaron dos ... gacetillas suplicadas -textos remitidos- sobre otras tantas muestras de apoyo al tercer mundo. Una coincidencia que reflejaba, sin pretenderlo porque los titulares eran hasta elogiosos, dos maneras distintas de ayudar a los más necesitados. La primera contaba que seis enfermeras y dos profesoras de la UCV se habían desplazado a Tanzania para atender a niños de la región de Bunda durante dos semanas. La otra detallaba el nombre de los ocho alcaldes, tenientes de alcaldes y empleados del Fons Valencià per la Solidaritat (FVS) que habían tenido el cuajo de estar supervisando durante una semana los proyectos -el eufemismo es suyo- que dicha ONG está ejecutando en Bolivia con, lo más clamoroso de todo, aportaciones estatales, autonómicas y provinciales, que sólo Dios sabe por qué permiten que sean simples intermediarios los que presuman de practicar el amor prójimo. Sorprendentemente, la expedición no la encabezó en esta ocasión la presidenta del FVS, diputada, ex directora general de Servicios Sociales y mandamás en el PSOE y en el Ayuntamiento de Xàtiva Xelo Angulo. Una experta en la materia por cuanto acaba de demostrar que con la solidaridad pasa lo mismo que con la caridad: empieza por uno mismo. Sus retoños han encontrado acomodo en las áreas que ella controla directamente: el hijo, en la policía local setabense y la hija, en los servicios sociales más bien dotados de la CV. En definitiva, una excursión, la del FVS, que no viene más que a confirmar que las supervisiones, las visitas oficiales, las ferias, los encuentros, las jornadas y los hermanamientos sólo sirven para que se aireen quienes los promueven, autoridades de más o menos pelo. Aunque no siempre es así, porque en ocasiones la percha, la excusa argüida por el concejal de turno es más sólida -Ibi se hermanó en 2022 con Tomelloso por la cantidad de tomelloseros que emigraron a la villa juguetera entre 1950 y 1980. Y Castellón hizo lo propio con Abe, ciudad donde reside la matriz de la multinacional japonesa que posee la planta petroquímica del Serrallo-, a fortalecer, que se dice, los tenues lazos que unen a Calp con el Puerto de Santa María acudieron ochenta y tantos calpinos y no todos se desplazaron en autobús; la alcaldesa cubrió el trayecto en avión. Benicàssim estrecha lazos con Bad Salzdetfurth en habiendo ocasión o sin ella y la misma Castellón ha iniciado este año los trámites para hermanarse con la localidad natal de Na Violant d'Hongria. No descarten que como anticipo del que intentarán establecer a continuación con la de Jaime I, Montpelier. La cuestión es viajar con cargo al contribuyente.

