La fiebre de los museos

No es una consigna de partido. Tampoco es un chasco puro y duro aunque las tres primeras autoridades civiles valencianas hayan coincidido en promover lo ... mismo que anteriormente promovieron cientos y cientos de regidores y, mucho más ambiciosamente, Lerma (Museo de las Ciencias), Ciscar (IVAM) y Tarancón (MUVIM). Carlos Mazón, Vicent Mompó y MªJ Catalá están compitiendo por ver quién monta el museo más oportuno del mercado en una ciudad con más instalaciones de estas características que la Isla de los Museos en principio porque es un recurso caro, simple y tentador. Luce más fundar un museo que adecentar y revitalizar los existentes. Pero también porque al menos dos de los tres participantes en esta inaudita carrera del oro están picados. Y es que el ejercicio de escapismo pictórico desplegado por el presidente del Consell en Nueva York ha dejado secuelas orgánicas. Si Mazón se hubiera limitado a imitar a JL Olivas, que ya recurrió al sonajero de los sorollas de la Hispanic Society durante su atribulado mandato en Bancaja para desconcertar a la opinión pública sobre el estado de la entidad, no habría pasado nada. Pero aseguró que los lienzos se exhibirían en el edificio de Correos, lugar que él mismo se había comprometido con la alcaldesa a convertir en Museo Fallero cuando todavía eran inseparables e iban casi de la mano a todas partes. El cambio de parecer, una jugarreta en toda regla, trastocó completamente los planes de Catalá y, de rebote, los de Mompó. Y el asunto tomó otro cariz, porque si la alcaldesa no podía trasladar los 'ninots' de Mont-Olivet al Palacio de Comunicaciones no tendría más remedio que reclamar los mayoritarios derechos municipales sobre la abandonada delegación de Hacienda y obligar al presidente de la Diputación a renunciar a sus repentinos deseos de crear una pinacoteca provincial en la antigua checa fiscal, como así ha sido. ¿Se indignó la alcaldesa hasta el punto de convertir el recién anunciado Espai Manolo Valdés en una réplica? Si ellos tienen ONU nosotros tenemos dos. Razones para maliciárselo hay varias. No siendo la menor la admitida por el mismo artista en la entrevista que Carmen Velasco publicó el domingo en LAS PROVINCIAS: «Ha sido todo muy rápido -admitía-. Hace poco más de un mes me llamó la alcaldesa. Me propuso la iniciativa en un local maravilloso y empezamos a conversar». A lo que habría que añadir la sensación, no despejada por Catalá en la presentación, de que el proyecto, ilusionante y merecido por lo demás, está en mantillas. El inmueble elegido, un BRL obra de Demetrio Ribes, no es susceptible de ser transformado en museo sin cometer varios atropellos, la seguridad del Parque Central deja mucho que desear, los términos del acuerdo no están claros...

