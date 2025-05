Un Valencia salvado

Nueva oportunidad para seguir sumando puntos y solventar, matemáticamente incluso, y cuanto antes, un problema que llegó a ser muy grave, pero que poco a ... poco, y tras las aportaciones del cuerpo técnico, con Carlos Corberán a la cabeza, y los futbolistas, pasó a ser de pronóstico leve, para finalmente resolverse casi definitivamente. Para mí, ya solucionado, no veo a Las Palmas haciendo siete puntos más que el Valencia de aquí a final de liga, además quedando sólo quince puntos en disputa.

Y precisamente un Valencia que jugó ayer ante el equipo canario, en su estadio, intentando, como he dicho anteriormente, dejar zanjado un tema que, una vez olvidado, dejaría paso a una nueva incierta y delicada renovación y confección de la plantilla de la próxima temporada.

Por qué sí, dejamos atrás un problemón, vivimos el presente, pero si nos adentramos en vislumbrar un nuevo ejercicio sin la inversión y el acierto adecuado, y sin saber si habrá bajas importantes, sumadas a las de algunos jugadores cedidos que han acabado por rendir convenientemente, y que no estarán seguramente, nos devuelve a una realidad que nos hace sufrir, que augura, probablemente y salvo sorpresa, malos ratos y cierto descontento. Pero no me adelantaré, ahora mismo, disfrutaremos, eso espero del equipo unas semanas más y luego ya dará tiempo de analizar el corto y medio plazo del club, que recordemos, tiene al fútbol como principal actividad.

Y el Valencia lo aprovechó de maravilla. Independientemente del sufrimiento final del partido, a partir de dos a tres, el partido siempre estuvo del lado valencianista. Una primera mitad que comenzó equilibrada, muchas pérdidas y pocas llegadas al área rival. Hasta que llegó la primera oportunidad de Rafa Mir, y tras ella, control absoluto, todo ataque local neutralizado y peligro intermitente en área local. Ventaja en el marcador, y continuidad hasta el descanso, tan solo perturbado por una jugada a balón parado, que acabó con penalti para el empate de la UD Las Palmas.

Una pena, el Valencia no lo mereció, no mereció que le empataran, pero las jugadas a balón parado son a veces crueles, jugadas a las que hay que prestar mucha atención. Y una segunda mitad en la que se entró muy bien, disparo de Rafa Mir, barullo en área tras un córner, escapada por la derecha de Rioja... Y llegaron los cambios, mejor para los locales que para nosotros, aun así, dos goles que dejaban el marcador sentenciado, nos metimos algo atrás, y la acumulación de jugadores locales en ataque, determinó el final del partido. Gol para acortar distancias y sufrimiento, mucho sufrimiento final. Muy poca tranquilidad y pausa, algo que no debió faltar dada la situación en la que se encontraban. Pero la ausencia de saber hacer en esos momentos pudo complicar la victoria.

Un Valencia salvado, nos adentramos en esas semanas y meses de incertidumbre, austeridad y lentitud en la toma de decisiones. Tiempo para trabajar, aprovecharlo es imprescindible. Y comprobar si Meriton es quien decidirá, algo que todavía está por conocer. De momento, sí.