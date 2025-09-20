Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Lección aprendida y un equipo reconocible
AFP

Lección aprendida y un equipo reconocible

Tras la dura derrota en Barcelona había que tomar nota y contra el Athletic se estuvo a la altura

FERNANDO GÓMEZ COLOMER

Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:40

Primer enfrentamiento del Valencia tras la abultadísima derrota en Barcelona. Con tiempo suficiente para el análisis, la reflexión, la corrección y el compromiso de cambio. ... No parece que sea tanto, pero, como decía Guus Hiddink, un jugador que llega a este nivel, Primera División, no debe tener tantos problemas para entender lo que se le pide. Una semana incómoda. Es cierto que sólo eran tres puntos, los mismos que se disputan en cualquier otro partido, pero el desastre fue tal, que se debe pensar en mejorar los planteamientos y, sobre todo, la ejecución de esos planteamientos. Hay muchas otras cosas, pero en un sistema 5-4-1, y replegado atrás, si no defiendes convenientemente, estás liquidado, al menos contra un equipo como el Barça. Aunque defiendas por acumulación, presionar hacia adelante es indispensable en este tipo de situaciones, algo que nuestro equipo no supo poner en práctica, y que finalmente nos reventó. Estoy seguro de que este planteamiento no será el elegido prácticamente contra ningún otro rival, pero si llega el caso, ejecutarlo bien, será de obligado cumplimiento.

