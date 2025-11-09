Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

IRENE MARSILLA

Buena base en la que apoyarse

El Valencia mejoró en intensidad, presión, defensa del área en repliegue intensivo y agresividad

FERNANDO GÓMEZ COLOMER

Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:20

Y el Valencia dio la cara ante el Betis. Mejoró en algunos momentos del juego en los que estaba rindiendo de manera francamente deficitaria, y ... pudo ganar ante el equipo andaluz, aunque después del cero a uno, también pudo perder. Volvió a enfrentarse a un rival que venía de jugar en Europa League hacía menos de tres días, pero, esta vez sí, lo hizo notar sobre el terreno de juego. Y aprovechó una mayor intensidad para equilibrar un duelo que parecía bastante decantado a priori. Una primera mitad en la que se jugaron dos tipos de partido, aquel en el que el Betis dominaba, tenía al posesión y jugaba en campo contrario, ante un Valencia que contragolpeaba, o el escenario de ida y vuelta que se jugó en determinados momentos de esta primera mitad. Situación esta, que favorecía la posibilidad de éxito de los nuestros. Se corría y se llegaba, algunas veces con tremendo peligro, aunque se sufría también atrás, ellos también tuvieron sus ocasiones. Pero ese escenario equilibraba más el juego y permitía a los nuestros crear cierto peligro, principalmente por banda izquierda, con Danjuma, explotando su verticalidad y desequilibrio, y Gayá, que aprovechaba el nulo trabajo defensivo de Antony para hacer sus pinitos a nivel ofensivo. Sin embargo, cerrado atrás y corriendo, al equipo le costaba muchísimo más llegar, y si lo hacía llegaba con escasísimos efectivos. Murió la primera parte con empate en el marcador, realmente justo, pero esperanzador. La segunda transcurrió ligeramente diferente, sobre todo hasta el gol visitante. Ellos comenzaron dominantes, y al Valencia le costaba presionar como en la primera, y ya no salíamos al contragolpe con la misma frescura y velocidad. Hubo momentos de menos agobio, pero la balanza del juego se decantó para los visitantes de forma clara. Pero no marcaban y cualquier cosas podía pasar. Hasta que llegó el error de Tárrega y tomaron ventaja, lo que nos hizo presagiar lo peor. Pero llegó Mestalla, los cambios y esa magia que muchas veces se vive en nuestro estadio. Parecieron conformarse, pensando que sería suficiente un gol. Pero los rivales siguen sin entender que en Mestalla, o ganas de forma clara, o muchas veces el equipo es capaz de dar vuelta a un resultado por empuje y corazón. Lo hizo a balón parado, Rioja mandó a la red una pelota recuperada al borde del área, para buscar la base del palo inteligentemente y con mucha técnica. Y minutos finales inciertos, contemplando la posibilidad incluso de ganar. Muchas veces se comenta, sino puedes ganar, no pierdas llegados los últimos minutos, y los dos equipos dieron por bueno el empate. El Valencia mejoró en intensidad, presión, defensa del área en repliegue intensivo y agresividad en los duelos. Incluso fue capaz de crear más peligro del habitual a la contra. Buena base en la que apoyarse, y seguir mejorando. Esperemos que no haya retroceso.

