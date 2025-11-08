SI EL MAR AVANZA, La ALBUFERA DESAPARECERÁ

El mar avanza, ganándole espacio al territorio. Si no actuamos, es bastante probable que, en un plazo aproximado de cincuenta años, la restinga, la barrera ... de arena que separa la Albufera de la playa, desaparezca. Evidentemente, cuando esto haya sucedido, previamente, se verán afectadas muchas edificaciones construidas en el litoral valenciano. Y, si piensa que esto es una exageración, pasee un día por la Casbah de El Saler o por el paseo marítimo de El Perelló.

En la tribuna de este mes han colaborado desde un punto de vista exclusivamente técnico y científico los catedráticos de la Universidad Politécnica de Valencia José Serra y Pedro Serna, el catedrático de Biología Marina de la Universidad Católica de Valencia Jose Tena, la técnica en investigación para la gestión medioambiental de la Universidad Católica de Valencia Natividad Domingo, la abogada experta en urbanismo Celia Giner, y el testimonio personal de vecinos de la Casba.

Vamos por partes. La costa ha sufrido cambios antrópicos (hechos por el ser humano) como son los espigones, el puerto de Sagunto, los puertos deportivos en diferentes poblaciones, los emisarios que vierten los residuos, y el turismo extranjero, nacional y local (este último hace referencia a la llegada de veraneantes a la zona de playa en meses de verano y vacaciones). Algunos de estos cambios son de grandes dimensiones, como todo lo que afecta a los ríos y su sedimentación en la costa y, por supuesto, el puerto de Valencia. Ya nadie discute que estas alteraciones afectan y modifican los factores bióticos de nuestro ecosistema hasta el punto de influir en la desaparición de las posidonias, las plantas marinas claves y exclusivas del Mediterráneo. Estas praderas actúan como barreras protectoras de nuestro ecosistema marino, ya que ofrecen un rico hábitat para las especies marinas, aportan oxígeno al agua y evitan la erosión de las costas. La extinción de este elemento natural de protección frente a las corrientes marinas y amortiguador de la violencia de las olas, especialmente en temporales, acelera la degradación de nuestras playas.

Acucia un problema que afecta a muchos valencianos: la propiedad de sus viviendas

El mar avanza. Además, simultáneamente, hay un curioso e inquietante proceso sobre la placa ibérica, que cada cien años sufre una inclinación de dos centímetros en el este; es decir, se sumerge por Valencia y se eleva por Galicia. Simultáneamente, Valencia ha resultado ubicada en el epicentro del triángulo de las danas entre Alicante, Tarragona e Ibiza.

Todo esto está produciendo el avance del mar. Aunque en el sur de Valencia es más visible, lo hace en toda su costa. Los datos no engañan: menos en Cabanyal, mediciones científicas y objetivas advierten de una neta regresión entre 2008 y 2015 en el resto de cada una de las playas del municipio de Valencia, a norte y a sur, como, por ejemplo, El Saler, La Devesa, Pinedo, Garrofera, L'Arbre del Gos o Malvarrosa y Patacona. Además, la delegación del Gobierno confirmó una regresión de ocho metros en el último año y medio en las playas del sur. El mar avanza cada vez con más determinación.

El mar avanza. Junto al impacto medioambiental, acucia un problema que afecta a muchos valencianos: la propiedad de sus viviendas. Los avances suponen una revisión del deslinde y, con ello, una nueva delimitación de la ribera del mar, afectando a la situación de las edificaciones ya existentes ubicadas en los primeros metros de la costa valenciana. Recordemos que la Ley de Costas establece que la propiedad de las viviendas que se incluyan dentro del dominio público marítimo-terrestre se permute por un derecho de concesión, hipotecable y transferible, pasando la vivienda al dominio público y dejando, por lo tanto, de estar en régimen de propiedad privada. Además, estas concesiones pueden extinguirse o revocarse en determinadas situaciones a criterio de la administración.

Esta horrible e injusta realidad ya la están sufriendo los vecinos de la Casba, donde las viviendas han pasado a un régimen de concesión, es decir, los propietarios han perdido la propiedad pasando a una suerte de título administrativo renovable. Y todo ello sin indemnización alguna, y eso -a mi juicio- roza la expoliación. Hoy es el problema de 78 familias, mañana será el de miles de valencianos.

Es preciso e importante aclarar que la riqueza y diversidad de nuestro ecosistema marino y nuestro perfil litoral hace que cada una de las playas sea única y, por tanto, cada actuación a proponer debe ser estudiada independientemente, es decir, cada playa necesita su particular intervención.

Para hacer frente a esta realidad y esta urgente problemática, las únicas soluciones que se están realizando son actuaciones de protección de dunas y el aporte constante de arena para que no desaparezcan las playas. El MITECO ( el Ministerio de Transición Ecológica y Reforma Demográfica) invirtió hace dos años 28 millones de euros en regenerar siete kilómetros de playa en el litoral sur entre el dragado y el vertido de tres millones de metros cúbicos de arena. Ha leído bien: 28 millones para siete kilómetros, frente a 135 kilómetros que tiene el litoral de la provincia de Valencia. Cada tormenta supone un auténtico bofetón de realidad de esta ineficaz y costosa medida porque, a cada gran temporal, el mar avanza a pasos agigantados, y esto supone empezar prácticamente de cero cada vez.

En Valencia, un grupo de investigadores científicos formado por técnicos en gestión medioambiental y catedráticos en ingeniería y biología marina, pertenecientes a las Universidades Politécnica y Católica de Valencia, han presentado un proyecto de un prototipo de arrecife artificial que podría reducir considerablemente la erosión de la costa, protegiendo el aporte de arena de las playas y ralentizando considerablemente el avance del mar hacia el territorio, alternativa armonizable con la regeneración de los bosques de posidonias como principal y definitivo objetivo medioambiental. Pero sabedores de que su repoblación y regeneración precisan de un espacio temporal similar al árbol de la encina, unos cien años. Por ello, ambos objetivos deben compatibilizarse y ejecutarse en perfecta armonía.

El mar avanza y se está disimulando a base de chequera, reponiendo toneladas de arena después de cada temporal. Tiritas para una hemorragia. La amenaza es real. El coste de no hacer nada más conllevará necesariamente una involución geomorfológica en L´Albufera hasta alcanzar su aspecto primigenio con la desaparición de la restinga, modificando el aspecto del golfo de Valencia tal y como lo conocemos hoy. Y todo esto puede suceder en cincuenta años. En tres generaciones, Valencia tendrá otro aspecto. El mar avanza.