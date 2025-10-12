Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un acertante gana un premiazo de 1.248.450,19 euros con la Primitiva de este sábado

Infoxicación, neuropolítica y mierda

El 'banonnismo' exige cantidad y velocidad para provocar infoxicación. Llenar cada mañana de titulares, de mensajes, de tuits, sean o no sean verdad, pero que ahoguen al otro. Y que por la tarde estén caducadas las noticias de la mañana

FERNANDO GINER

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:13

Ataca, ataca, ataca. No admitas nada y niégalo todo. No importa lo que suceda: reclama la victoria y nunca aceptes la derrota», son las tres ... claves de Roy Cohn, el asesor-mentor de Donald Trump, para enfrentarse a cualquier tipo de rival. La política como espectáculo y los ciudadanos como consumidores de política. A toda velocidad. Hoy la política no es el arte de gobernar y organizar la convivencia humana. En los parlamentos o hemiciclos no hay debates ideológicos, ni de ideas, ni propuestas de enriquecimiento social, ni búsqueda del bien común. La política española ha tomado buena nota de Roy Cohn y todo son ataques y negaciones. Alguien dirá que siempre ha habido confrontación, y es verdad; la novedad estriba en que, en estos momentos, solo hay confrontación, nada más. La política como espectáculo. Las televisiones ofrecen más franjas horarias dedicadas al show de la política que a los programas del corazón. Fútbol y consumo de política. Atacar es confrontación, negar es confrontación, ganar es confrontación. Parece todo un despropósito, una anarquía informativa, caos, desorden informativo, pero nada más lejos de la realidad. Hay una clara y eficaz estrategia, simple, pero provechosa. Quizás desde Goebbels la derecha no había tenido una estrategia tan eficazmente mortífera y cuyo padrino, Steve Bannon (asesor de Trump), proclamaba así : «Inundar todo de mierda». Además, a toda velocidad, para que el contrario no pueda moverse y se ahogue en ella. El 'banonnismo' (eponimia de Steve Bannon) exige cantidad y velocidad para provocar infoxicación. Llenar cada mañana de titulares, de mensajes, de tuits, sean o no sean verdad, pero que ahoguen al otro. Tantos titulares que por la tarde estén caducadas y prescritas las noticias de la mañana. Aunque se contradigan las noticias. Aunque sean extravagancias o propuestas descabelladas. «El paracetamol provoca autismo en el embarazo»: Trump convertido en prescriptor médico contradiciendo a la OMS. O afirmar un sabotaje en la ONU contra su persona: «Estas son las dos cosas que obtuve de la ONU: una escalera mecánica defectuosa y un teleprompter defectuoso. Muchas gracias». Esta estrategia precisa de actualidad y velocidad y, para ello, las redes y el comportamiento ansioso y acelerado en ellas ha sido determinante. La atención se paga a precio de caviar. Vamos a ver datos: de media, una persona pasa en promedio más de dos horas y veinte minutos navegando o en aplicaciones. Una octava parte del tiempo que estamos despiertos, y vamos a más. Por ejemplo, en Facebook la gente pasa de promedio cuarenta minutos diarios en la plataforma. El 70% del consumo en Youtube se realiza desde el móvil. TikTok es el gran gigante de la generación Z donde los usuarios pasan casi una hora y media al día de promedio. Los reels en Instagram superan a las historias y post tradicionales. Y qué decir de Whatsapp. El consumo de la política está en las redes. Las redes se han llenado de mierda, y lo peor es que se ha normalizado. Velocidad e infoxicación. La primera respuesta de los ciudadanos ha sido acortar la duración media de los tiempos de visualización o lectura de noticias. La atención del internauta hay que conquistarla. Cada vez se exige mierda de más calidad. Más datos. El tiempo medio de visualización de un video de YouTube son dos minutos; los restantes, casi nadie los ve. Se considera ideal entre quince y treinta segundos para un reel de Instagram. En TikTok, los videos se centran entre 60 y 90 segundos. Cada plataforma tiene su algoritmo y este premia fundamentalmente la visualización. Algoritmos que analizan los comportamientos y los traducen en datos. Neuropolítica y estrategia. Parece que todo sean emociones, pero los mensajes van directos al cerebro. Algoritmos, atención e información. «Los usuarios permanecen cada vez menos tiempo en los diarios digitales». Esta noticia es de 2016 y cifraba la media en 4 minutos de permanencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una nueva tormenta descarga sobre La Ribera: 110 litros en una hora en Carcaixent
  2. 2 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  3. 3 La Policía Local de Valencia insta a los ciudadanos a abandonar el viejo cauce del Turia
  4. 4 Emergencias lanza un aviso especial por la dana y pide evitar desplazamientos: «No hay que bajar la guardia»
  5. 5 Aemet activa el aviso naranja este domingo en toda la Comunitat y señala las zonas donde habrá tormentas muy fuertes
  6. 6 Alerta en Aldaia: una tromba de 80 litros pone en jaque el barranco de la Saleta
  7. 7 La tormenta descarga con mucha fuerza en la noche de este sábado en Valencia ciudad
  8. 8 Un terremoto de grado 3 en el Golfo de Valencia sacude Cullera
  9. 9

    La enfermedad ultra rara que sólo tiene Miquel en la Comunitat
  10. 10 La dana se ceba con Pilar de la Horadada durante la madrugada: 72 personas evacuadas y cerrado el túnel de la AP-7

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Infoxicación, neuropolítica y mierda

Infoxicación, neuropolítica y mierda