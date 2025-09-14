España se quema, se asa, se ahoga y a la vez...

Incompetencia oficial e indignación social. A todos los niveles. Incendios, olas de calor y danas, todo en tres meses, y nadie resuelve nada. Es la ... gran incompetencia: cenizas, sudor y barro. Es el fracaso del Estado, es la incompetencia de ciertas autonomías que, principalmente, funcionan como agencias de colocación de los suyos; de autonomías que exigen constantemente más competencias que luego son incapaces de gestionar; de autonomías que utilizan los puestos claves de responsabilidad para pagar favores de transfuguismo y similares. Es la incompetencia de un gobierno central calculador, medidor del rédito político de cada acción. De un Estado desmañado, pesado, lento y patoso cuando se trata de ponerse a trabajar de forma rápida y urgente, un Estado que no se entiende o no se quiere entender con sus autonomías. Indignación y frustración de una sociedad que se ve abandonada cuando más lo necesita, incrédula ante el espantoso debate mediático «tuya-mía» entre gobierno y autonomías, irritable ante fotos oportunistas y falsas palmaditas en la espalda, y desorientada cuando se invierte más en subvenciones que en prevenir que no pasen las cosas.

Un poco de relato. Hasta la crisis de las subprime, 2009, nuestro sistema democrático descansaba en un inteligente equilibrio entre los dos grandes partidos, PP y PSOE, similar al acuerdo del 'turnismo' entre Cánovas y Sagasta en el siglo XIX, consistente en distribuir y gestionar la riqueza del país. Uno repartía y otro recogía. Decían que unos lograban avances sociales y otros llenaban los bolsillos de los ciudadanos y de la administración. Tanto es así, que el PSOE se erigía como el partido del progreso y el PP como el partido alfa de la gestión. Recuerdo como el gobierno de Aznar consiguió en 1996 en tiempo record cumplir con los tratados europeos de Maastricht. Hoy, ya no es así: el movimiento woke mató al progresismo y el movimiento libertario a los gestores. La solución ha sido el fortalecimiento del aparato, de lo orgánico, del partido en detrimento de la institucionalidad. Partidocracia frente a meritocracia. Ambos partidos se han transformado en máquinas profesionales de hacer política, ejércitos disciplinados de lanzar mensajes contra el otro, perfectas armas de ataque y de defensa ante cualquier tipo de error o responsabilidad. La culpa siempre es del otro. Lo saben los que aspiran a vivir de la política, y eso es un grave problema.

España se quema: 411.000 hectáreas calcinadas este año. Pueblos y campos abandonados que hacen crecer la masa forestal de bosques y matorrales. Vecinos y bomberos abandonados y echados a la suerte de la improvisación. Se justifica la pavorosidad de los incendios atribuyéndola a «cambios bruscos en la meteorología». Estos incendios de sexta generación avanzan con gran fuerza y son más extensos frente a la nula y despreocupada prevención. Según un informe de ASEMFO (Asociación Española de Empresas Forestales), entre todos los gobiernos nacionales y autonómicos, el cuidado global de los bosques desciende de 1.742 millones en el 2009 a 1.295 millones en 2022 y dentro de este capítulo el gasto la prevención de incendios desciende de 364 millones a 176 millones. Bomberos en precario protestando en pleno mes de agosto y en plena ola de calor en Valencia. Incompetencia oficial. Cenizas.

España se asa. Según el informe del Estado del clima en España de la AEMET, 2024 fue el tercer año más cálido desde 1961, es decir, desde que hay registros. Enero, agosto y noviembre fueron los meses más cálidos desde entonces. En concreto, durante ese año se marcaron 31 días como los más calurosos en toda la serie histórica. Los años 2022 y 2023 también se consideraron extremadamente cálidos. Valencia es una ciudad que no se escapa de dicha tendencia. Nuevamente, la falta de planificación y previsión es altamente preocupante: la ciudad tiene plazas muy duras, diseñadas por el anterior alcalde Joan Ribó, como plaza Brujas, plaza San Agustín o plaza del Ayuntamiento. En pleno mes de agosto de este 2025, el actual gobierno municipal anuncia que «está estudiando» poner toldos y otras medidas para mitigar el sofocante calor. ¿Qué quieren decir cuando en agosto comunican que «están estudiando»? Un gobierno debatiendo y estudiando el plan de ciudad en medio de una ola calor en pleno verano. Y, gracias a la insistencia y protestas de los vecinos, las piscinas municipales como La Hípica, aunque sea a precio de oro, se han abierto en agosto. Incompetencia oficial. Sudor extremo.

España se ahoga. El mismo informe de la AEMET indica que 2024 fue el segundo año con las aguas del mar más cálidas desde 1940. Fue un año con las aguas del Mediterráneo batiendo récords históricos. La naturaleza avisa. Todos sabemos la desgracia que sufrieron Valencia y los valencianos el 29 de octubre. ¿Qué se pudo haber evitado? Seguramente, 228 familias se hacen la misma pregunta cada anochecer. El Estado en su totalidad falló. Las personas fueron abandonadas, las emergencias no funcionaron y la prevención no existió. Hoy, casi un año después, aún leemos titulares de unos y otros intentando convencer, y asegurando que la culpa fue del otro.Incompetencia oficial. Barro.

Negligencia oficial ante los imprevistos. La prevención no da votos. La prevención es, en términos de marketing político, un insatisfactorio. Cada curso político está cargado de inversiones en prevención presupuestadas no ejecutadas y desviadas para financiar el despilfarro y el irreflexivo gasto corriente. Mientras crece la tensión y la bronca política por todos los rincones, el pueblo salva al pueblo. La impericia oficial huele a quemado y humedad. Ira, indignación e incredulidad social. España se quema, se asa y se ahoga. España se divide entre las grandes ciudades y el resto del territorio. Cenizas, sudor y barro.