Urgente Escarlett: la víctima 229 de la dana de Valencia que murió en el vientre de su madre
Tribuna

España se quema, se asa, se ahoga y a la vez...

Negligencia oficial ante los imprevistos. La prevención no da votos. La prevención es, en términos de marketing político, un insatisfactorio. Cada curso político está cargado de inversionesen prevención presupuestadas no ejecutadas

Fernando Giner

Domingo, 14 de septiembre 2025, 13:49

Incompetencia oficial e indignación social. A todos los niveles. Incendios, olas de calor y danas, todo en tres meses, y nadie resuelve nada. Es la ... gran incompetencia: cenizas, sudor y barro. Es el fracaso del Estado, es la incompetencia de ciertas autonomías que, principalmente, funcionan como agencias de colocación de los suyos; de autonomías que exigen constantemente más competencias que luego son incapaces de gestionar; de autonomías que utilizan los puestos claves de responsabilidad para pagar favores de transfuguismo y similares. Es la incompetencia de un gobierno central calculador, medidor del rédito político de cada acción. De un Estado desmañado, pesado, lento y patoso cuando se trata de ponerse a trabajar de forma rápida y urgente, un Estado que no se entiende o no se quiere entender con sus autonomías. Indignación y frustración de una sociedad que se ve abandonada cuando más lo necesita, incrédula ante el espantoso debate mediático «tuya-mía» entre gobierno y autonomías, irritable ante fotos oportunistas y falsas palmaditas en la espalda, y desorientada cuando se invierte más en subvenciones que en prevenir que no pasen las cosas.     

