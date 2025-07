Abracadabra. Aunque de origen desconocido, algunas etimologías populares lo atribuyen al arameo «avra c'edabrah», que significa «crearé al hablar». La creación cuando se habla. « ... Al principio, existía el verbo» y «por medio de Él se hizo todo» dice el evangelio de San Juan. Decir y hacer. En España, «al final existe el habla» y «por medio de ella existe todo». Hablar y no hacer. Ya no es necesario siquiera un relato. La posverdad ha muerto: la distorsión deliberada de la realidad, la manipulación de los relatos, ha dado paso a la creación desde la nada de la realidad. El que habla tiene el poder de causar la existencia, aunque cada día se hable una cosa distinta, e incluso contrapuesta. La variación de la verdad a través del habla. Abracadabra, crearé al hablar.

Es inaudito que nadie sepa cómo ha quedado España en la cumbre de la OTAN. ¿A qué se ha comprometido Sánchez: al 2%, al 2,1% o al 5%? Nadie lo sabe con certeza. Se dicen cosas, se acuerdan otras y se firma lo que haga falta. Pero lo único que conocimos es la foto que Sánchez le fastidió al gran zar de Occidente: la imagen de Europa, unida y sumisa, comprometiéndose a alcanzar el cinco por ciento en defensa en diez años; España, no. Sánchez llegó el último; su lugar, separado a medio metro. Solo, renegado, pero valiente. O eso nos cuenta Pedro, porque todos vimos y escuchamos a Meloni reír incrédula, diciendo que Sánchez firmó lo mismo que todos. «Crearé al hablar». Un cinco por ciento en momentos de debilidad para contentar a los socios. La política exterior al rescate de la política interior. Contra Trump, una cumbre anti-Trump: la cumbre del desarrollo. Un presidente contra las cuerdas: sus socios no le permiten ni un céntimo de aumento en defensa; acorralado por la corrupción de su número dos y número tres, su familia, mujer y hermano investigados... Abracadabra en el Congreso, «Soy un político limpio que presenta un plan anticorrupción». Crearé «una agencia independiente (que depende de mí) actuando de forma inmediata (después de dieciséis meses)». A su vez, España bloqueada, T4 desbordada, muchas personas pierden sus vuelos. Retrasos en el AVE, calor y desprecio a los pasajeros. Abracadabra: «España sufre un sabotaje».

Esoterismo de altura. Cuentas con sabor a quiebra en la Generalitat. El resultado negativo económico patrimonial se acerca peligrosamente al cinco por ciento del PIB de la Comunitat. Son más de 4.500 millones. Qué casualidad, otra vez el cinco por ciento. Abracadabra. La Generalitat aprueba su presupuesto, cesiones a Vox, autofelicitaciones y foto de satisfacción. Más fotos. La palabra sin fotos es menos palabra, menos atrayente. Por supuesto, aunque se aprueba presupuesto inicial con déficit, todo el mundo sabe que no se cumplirá, porque para eso existe el FLA extraordinario. «Crearé al hablar». Si no hay liquidez, es porque Sánchez maltrata a los valencianos. Qué sería de la Consellera de Hacienda sin el FLA extraordinario. ¿Cuánto tiempo aguantaría en una empresa privada una directora financiera que presenta presupuestos irreales? A continuación, promesas de inversiones y manguerazo de futuras ayudas. La verdad se crea mientras se habla, con cifras, no con presupuestos. Pero cada final de mes llega la realidad, aquella que no coincide con la verdad hablada, la que es tozuda y sorprende a los proveedores de la Generalitat sin poder cobrar, manifestando una desplanificación e improvisación de caso de Escuela de Negocios. Abracadabra. Dígase un plan de ajuste. Sin objetivos concretos ni plazos, pero lo llamamos plan. Más fotos. ¿Se acuerdan de la foto de octubre de 2024 con Mazón, Bonilla, López Miras y Page para hacer un frente común ante la infrafinanciación? A fecha de hoy, Murcia es la Comunidad objetivamente peor financiada de España. Sin embargo, la más endeudada de España es nuestra Comunitat Valenciana. Ninguna presenta problemas tan agudizados como Valencia. «Crearé al hablar»: presupuesto gracias a Vox, promesas de millones en inversiones y ayudas, iliquidez, plan de ajuste. Esta institución no puede ni emitir deuda en el mercado exterior para financiarse. Plan de ajustes sin ajustes.

En el debate entre Kamala Harris y Trump, este bautiza el abracadabrismo institucional

Si la Generalitat fuese una empresa privada estaría en quiebra. No queda nada del Levante Feliz desde que desapareció con la crisis del 2009.

Esoterismo de mal gusto. Guerra mediática de titulares contra titulares por atribuirse méritos en ayudas millonarias contra la dana. Después de más de ocho meses, muchas todavía no han llegado. Más planes. Plan de Reconstrucción de la dana de 29.000 millones con muchas medidas ya aprobadas en presupuesto, pero no ejecutadas desde 2005. Corrupción, impagos y dana. Abracadabra, tres planes: anticorrupción, ajuste y Endavant.

Más espiritismo. En pleno mes de julio, con un calor agobiante y sofocante, el centro de Valencia está intransitable, además, sucio y con olores. Abracadabra. «El ayuntamiento estudia poner toldos en algunas plazas». Los maceteros de Grezzi siguen en la plaza del Ayuntamiento, y ya son veintiséis meses. La plaza sigue igual. Abracadabra: «La alcaldesa anuncia una sorpresa para la plaza».

Voy terminando. En la era de la desinformación, conocíamos la 'posverdad', las fake news, los bulos, el fango, la información jerarquizada por algoritmos, el cherry picking... La manipulación y variación de la realidad para confundir y crear una verdad desde otra verdad. Esto era propio de pseudo medios de comunicación, comentaristas radiofónicos, tertulianos... y todos ellos creaban una verdad desde otra verdad. El 11 de septiembre de 2024, en el debate electoral para la presidencia de Estados Unidos entre Kamala Harris y Trump, este bautiza el abracadabrismo institucional: «Se comen a los perros, los inmigrantes se comen a los gatos, a las mascotas». Desde ese día, como un pistoletazo de salida, presidentes nacionales, autonómicos, consellers y conselleras, alcaldes y alcaldesas... Todos y todas, desde las instituciones proclaman el habla como única forma de definir la realidad.

«Al principio existía el verbo y todo fue creado por Él». Decir era hacer. La palabra y la acción eran uno. El verbo creó desde la nada. Después de 4.600 millones de años, la verdad se crea hablando para no crear nada. No hacen falta hechos, solo palabras. Hablar no es hacer. La velocidad ha devorado a la hemeroteca. Lo único importante es mantener viva la llama de la confrontación de los unos contra los otros, hablar junto a imágenes que suban el cortisol de los míos. ¿El siguiente paso? Estamos muy cerca de la profecía de George Orwell: "»uando el partido (el líder) diga que dos y dos son cinco, son cinco». ¿O es que, acaso, queréis que ganen los otros? Y, misteriosamente, cerca siempre está el cinco por ciento para salvar gobiernos. Abracadabra.