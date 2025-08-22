Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Perorata del 'influencer'

Entraremos hoy en la mente de un charlatán...

FELIPE BENÍTEZ REYES

Viernes, 22 de agosto 2025, 23:22

La forma en que nos manipulan impone la rebelión como única vía para restablecer la cordura en nuestra civilización decadente, tarea a la que me ... dedico desde hace años en mi canal Alerta Universal Inminente, que cuenta con más de cien mil seguidores. No me dejan descansar ni en verano, ya que los poderes públicos aprovechan estas fechas de desconexión popular para ir implementando la Agenda 2030 mediante el mecanismo de hacernos creer que estamos sometidos a unas persistentes y agresivas olas de calor, como si lo normal no fuese que en verano haga calor. Lo raro sería que en agosto nevase en Málaga, no que haga calorcillo en Mérida, pero el caso es que nos han impuesto ese parámetro: que haga calor en verano se convierte en un dato terrorífico.

Espacios grises

