Tienda de campaña

Vuelo alto y larga mirada

Francisco Pérez Puche

Francisco Pérez Puche

Valencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 23:40

Un 28 de octubre, pero del año 1957, el que luego fue director de este periódico, José Ombuena, publicó en 'Hoja del Lunes' un artículo ... de título inequívoco: «Hagamos fecunda la desgracia». Ya habían pasado dos semanas de la inundación, se estaba quitando el barro de las calles y parecía llegado el momento de reflexionar. De modo que escribió sobre la necesidad de un cambio de horizonte. La riada, dijo, debería ser «el esperanzador punto de partida hacia una ciudad futura de vuelo alto y larga mirada».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

