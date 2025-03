Yo me lo he apuntado porque, a fin de cuentas, lo que ha ocurrido es un hito en la historia del periodismo mundial. Y es ... que, hace unos días, durante la noche de la plantà de 2025, cerró sus emisiones el mayor complejo de emisoras de radio exterior de los Estados Unidos: la Voz de América. Una recomendación del departamento de ahorro presupuestario de Elon Musk ha bastado para generar una orden ejecutiva del presidente Trump: mil trescientos empleados han ido a la calle y una plataforma de periodismo, de radio, televisión y streaming en 50 idiomas, se ha cerrado para siempre.

No es broma. Cerrar la Voz de América es cargarse una gran institución noticiosa mundial. Desde que fue creada, en 1942, para trabajar en el contexto antinazi de la Guerra Mundial, la VOA llevaba, eso es evidente, una fuerte carga de propaganda americana; que se hizo aún más clara cuando fue preciso combatir a la URSS en las ondas, durante la Guerra Fría; o después, cuando los conflictos de Vietnam o de Oriente Medio. Pero que, puesta al desnudo, estaba defendiendo siempre los postulados de dignidad y libertad individual que se sustentan en las democracias liberales y en la carta de las Naciones Unidas.

Propagandista, pues, si queréis, pero nada dudosa a la hora de decir lo que era libertad y lo que no lo era, esa Voz de América fue, durante muchos años-desde Berlín a Seúl y desde Madrid a Cuba- una voz de esperanza para mucha gente que la sintonizaba bajo un almohadón porque estaba prohibida por la dictadura de turno. Es así como se daba una interesante paradoja: desde Pals, en Gerona, la marca Radio Liberty regaba noticias de libertad sobre la Unión Soviética de Kruschev y la marca La Voz de América daba muy solvente información sobre la pugna contra la dictadura de Franco y Carrero Blanco en España; noticias con menos sesgo que la también muy escuchada Pirenaica, del PCE.

Pasó la Guerra Fría. Pero no era malo que sonara sobre Israel y Gaza o sobre El Cairo y Damasco. También era sano que los súbditos de Putin tuvieran un contraste sobre las andanzas de su nuevo zar. La Voz de América, con 350 millones de audiencia internacional el año pasado, seguía siendo una herramienta con información de alta fiabilidad sobre el estado del mundo y el cada vez más populista Estados Unidos. Así las cosas, y aunque la emisora no se podía escuchar en el interior del país que la financiaba porque las cadenas privadas ganaron un pleito de competencia, había una contradicción que ahora se ha resuelto con claridad: la administración de Trump ya no quiere financiar la difusión en el mundo de un modo liberal y democrático de concebir el espacio informativo. Se acabó.