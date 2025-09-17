Veinticinco

Santiago Calatrava no pudo venir, pero mandó a su hijo, muy de agradecer, a recoger el galardón. Que en aquél primer año de la fiesta ... Valencianos para el Siglo XXI era, hagamos memoria, el Guerrer de Moixent, una reproducción un poco mayor que la estatuilla ibérica de Les Alcusses. El padre Vicente Ferrer, el bailarín Nacho Duato, el escultor Miquel Navarro y el grupo Presuntos Implicados, al completo, fueron los galardonados ese año inicial de nuestra fiesta. En la que tuve el honor, el susto, el privilegio de hablar a los invitados, más de mil, mil quinientos me dijeron, allí, solito ante el atril, junto a la bola de ese ojo dibujado por el genio de Benimàmet.

Fue un buen invento. Dudé mucho por la novedad, porque nunca sabes por dónde van a ir las cosas la primera vez. Fue el 16 de mayo de 2001, un miércoles. La experiencia, ahora, te dice que, si has de hacer una gran convocatoria al atardecer, el mejor día de la semana es el jueves. Pero entonces -pronto hará 25 años- quizá había otras costumbres, otros modelos, y fue un éxito. Porque Valencia, esa es la verdad, nunca le ha fallado a este periódico, el de los Llorente y los Domenech, un diario veterano, curtido en mil y pico batallas, siempre dispuesto a hacer lo necesario para estar al lado de su gente.

L'Hemisfèric ya se estaba acercando a su tercer año de vida, pero los alrededores eran un campo de maniobras. Se echaban los cimientos para el Museo, estaba abierto el foso del Pirulí suspendido y el estacionamiento de l'Umbracle era una isla en medio de la nada. De modo que, de alguna manera, como ahora pasa con el Roig Arena, había en el público curiosidad por asistir a una fiesta en el Hemisfèric; en este caso en el exterior de esa cosa tan rara de ese arquitecto joven, Calatrava, donde me han dicho que la hija de un famosa empresario ha celebrado la fiesta de su boda pagando una tarifa de un millón.

Eran pesetas. El euro vino al año siguiente. Lo que estaba por llegar, en septiembre de 2001, fue el ataque terrorista a las Torres Gemelas y a Washington, donde aprendimos de memoria cómo era el mapa más allá de Estambul y supimos quién era Bin Laden dentro de un baile de horrores que cambió para siempre el escenario del mundo.

En Valencia, en 2001, se hablaba mucho de la inminente fusión de las cajas de ahorro. No es un sarcasmo. Como tampoco lo es que en la ciudad se estuvieran construyendo más de cinco mil viviendas cada año y que nadie, ni de lejos, aceptara la idea de una burbuja que un día u otro podía estallar. Era el año 2001, en Valencia. Y hubo un periódico, LAS PROVINCIAS, que habló a sus lectores de renovación y creó unos galardones para premiar la excelencia en el servicio a una tierra, sus anhelos y sus valores. Que son los premios que hoy llegan a su 25ª edición, con mi deseo de que cumplan muchos más...