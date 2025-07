Toros y Feria

Este año no hay corridas de toros en la Feria de Julio. Así es que le pregunto a la almohada los años que le pueden ... quedar a la Batalla de Flores, el festejo que se inventó, tras una epidemia de cólera, como reacción y señal de vida, como sublimación de las aspiraciones burguesas de una sociedad, un tiempo y un espacio. Valencia y las flores... casi nada.

Hubo Feria de Julio porque había corridas de toros, eso ya lo sabéis. Y es que, como tenían a mano ferrocarriles, los aficionados taurinos viajaban. Y se inventó lo de la Feria para que no vinieran solo ellos, también ellas, taurófilas o no; y para engancharlos a todos con la música de las bandas, la retreta, la horchata y el agua de limón, los escaparates de una calle entoldada y un restaurante de tres platos y postre, por dos pesetas.

Hace muchos años fui a la Batalla de Flores, como íbamos todos los becarios, a anotar los nombres de las tripulantes de las carrozas. Luego ya no sé si he vuelto una vez o dos, como a los toros. Pero en este tiempo de masas ¿lo que cobra valor no es el apoyo sensible a los valores que degustan unas minorías? No sé distinguir una chicuelina de una manoletina; pero jamás olvidaré un rito ancestral, la españolísima estampa de mojar un capote con el agua de un botijo para darle peso ante la brisa. Es lo que hemos visto y entendemos, lo que se hizo nuestro sin saber cómo ni por qué.

España, ferias, procesiones, meriendas de romería en verano. Y en Valencia, una feria con carreras de velocípedos y Coso Blanco de confeti. Abanicos, grupas a caballo y don Mariano Benlliure en el tendido, con sus gafas de cristales ahumados. Las ferias las autorizaban los reyes medievales para el verano y el otoño, cuando se había terminado la siega y la cosecha estaba segura en la andana. Con estos dos duros, ahora, me voy a ver a Frascuelo. Eso, ir a los toros, y un plato de paella en la fonda, una cerveza de presión en Casa Cayol y un bastón nuevo, fue la aventura del bisabuelo campesino en la Feria de Valencia. Tan trascendente y digno como los festivales del siglo XXI. Aparicio y El Litri eran el FIB, el Pirata de 1872.

Julio de 2025. El mundo cambia sin duda y yo me pregunto si la gente que iba a los toros con sombrero de fieltro y mantilla, era más resistente... o si verdaderamente hacía menos calor. Una feria taurina concebida para el sostén financiero del hospital. Me parece que no deberíamos perder la memoria de nada de aquello. Ni despreciar el valor añadido que aporta una feria taurina dentro de la gran masa de negocio que es el ajetreo del turismo y los viajes. Si una mariposa muere aquí al lado, al final se va a notar su ausencia en el planeta.