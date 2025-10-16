Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Quince años... de palomas

Francisco Pérez Puche

Francisco Pérez Puche

Valencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:26

Antonio Famoso, un convecino nuestro, fue hallado muerto por los bomberos, el Sábado, en su casa de la Fuensanta. Según todos los indicios, el jubilado ... de la calle Luis Fenollet, un solitario que los vecinos creían en una residencia, ha seguido el título de una novela de espías de Giménez Arnau: 'Murió hace quince años'. Quince años son muchos. Que nadie te eche en falta desde el 2010 parece increíble. Pero ese ha sido, precisamente, el origen de cientos de artículos y semblanzas publicados estos días. La soledad en medio de la ciudad indiferente; la tragedia del hombre olvidado en medio de una tecnología que nos ahoga; la frialdad de las relaciones con vecinos que solo vemos en el minuto de silencio del ascensor...

