Las propuestas y la crítica

Para plantarle cara al PP, los socialistas tienen que plantear propuestas y dejar de alimentarse de la crítica». No, no se equivoquen. La cita puede ... parecer actual, puede dar la impresión de estar redactada pensando en la ministra Diana Morant, pero la escribió en nuestro periódico la inolvidable compañera Marisol Hernández hace veinticinco años.

El texto lo publicamos el 22 de octubre de 2000, dos días antes del IX Congreso de los socialistas valencianos, en un reportaje de expectativas, ilustrado con una magnífica foto de José Luis Ábalos, hecha por Damián Torres. Joven y delgado, el llamado a perder el cónclave socialista frente a Joan Ignasi Pla lucía un rostro terso y rasurado donde aún no se dejaban ver esos surcos y dobleces provocados por los desvelos del poder y las largas noches de insomnio y trabajo de gabinete.

No sabemos qué hubiera ocurrido en el PSPV-PSOE si Ábalos hubiera alcanzado los escasos diez votos de diferencia que le sacó Pla. Lo que sabemos es que, en el reportaje, Marisol Hernández escribió que la tarea del que resultara elegido era ardua porque tenía que hacer frente a Eduardo Zaplana y sus proyectos. Entre los que se encontraba alcanzar un consenso de mayoría para reformar el estatuto de Autonomía, crear la Academia Valenciana de la Lengua...y quién sabe si fusionar las dos cajas de ahorro valencianas.

Desde el drama de la dimisión de Joan Romero, un rio de gestoras, desconcierto, tensiones y rebeliones festoneaban la vida del socialismo valenciano. Que desde su nacimiento busca la difícil estabilidad, el imposible equilibrio entre Joan Fuster y Manolo del Hierro, dos hitos antagónicos, dos pilares de pensamiento y acción que han venido acompañando -y lastrando también- el devenir del partido. ¿Se puede afirmar que el PSPV-PSOE lleva un cuarto de siglo sin encontrar un camino propio, sencillo, asequible y eficaz para conectar con la sociedad valenciana y sus aspiraciones? Seguramente sí. Pero el fusterianismo, ese toque nacional-catalanista que anida en su alma desde los setenta, resulta ser una complicación.

Tras el fracaso del empeño de hacer dimitir a Mazón, el PSPV-PSOE lo ha fiado todo a los réditos de la inundación y a la manipulación de los sentimientos de las víctimas (que se dejan). Pero nunca hubiéramos imaginado que llegara a la discriminación de quién puede y quién no debe ir a un funeral, por más de Estado que sea. Eso, más la angustiosa antipatía de su lideresa, va separando al socialismo, más y más, de las opciones de poder. Porque Mazón puede ser tremendo en sus errores; pero los valencianos no podemos estar un año entero sin saber qué quiere hacer el socialismo con ríos y barrancos si llega a gobernar. Y de Alicante y Castellón, ni palabra.