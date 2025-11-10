Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una pintura realista

F. P. PUCHE

Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:40

El periodismo tiene esas cosas: que te lleva por los asuntos más trillados y humildes del repertorio noticiable hasta que de repente, un día, te ... proporciona la ocasión de oro, el destello del momento más brillante. La entrevista que Pablo Alcaraz y Arturo Checa le hicieron el domingo al general Gan Pampols es uno de esos trabajos que reconcilia con el oficio. Una pieza para guardar, síntesis de todos los esfuerzos, logros, frustraciones, fracasos y miserias, humanas y políticas, que quienes vivimos en este lado de España hemos reunido en doce meses. No es una entrevista de cortesía. No es la amable despedida a un militar que lo dejó todo y se vino a echar una mano en la reconstrucción. Tampoco él quería eso. El general Pampols, situado por dos buenos periodistas ante el jeroglífico valenciano, fue abordando los interrogantes y respondió con la sinceridad de un profesional llamado a buscar la libertad de conciencia por el camino de la verdad.

