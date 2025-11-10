Una pintura realista

El periodismo tiene esas cosas: que te lleva por los asuntos más trillados y humildes del repertorio noticiable hasta que de repente, un día, te ... proporciona la ocasión de oro, el destello del momento más brillante. La entrevista que Pablo Alcaraz y Arturo Checa le hicieron el domingo al general Gan Pampols es uno de esos trabajos que reconcilia con el oficio. Una pieza para guardar, síntesis de todos los esfuerzos, logros, frustraciones, fracasos y miserias, humanas y políticas, que quienes vivimos en este lado de España hemos reunido en doce meses. No es una entrevista de cortesía. No es la amable despedida a un militar que lo dejó todo y se vino a echar una mano en la reconstrucción. Tampoco él quería eso. El general Pampols, situado por dos buenos periodistas ante el jeroglífico valenciano, fue abordando los interrogantes y respondió con la sinceridad de un profesional llamado a buscar la libertad de conciencia por el camino de la verdad.

El resultado no es alentador para los valencianos. Si viniera otra dana, estamos en peores condiciones para afrontarla, afirma sin rodeos un hombre que, con su gran formación, ha podido ver de cerca al enfermo y hacerle un diagnóstico riguroso. No se ha tomado conciencia de la magnitud del problema y no se ha avanzado, de manera coordinada, a la suficiente velocidad. Pero es que, de paso, con cuatro pinceladas, la entrevista compone un cuadro muy pesimista, en realidad trágico, sobre las expectativas de la reconstrucción que la sociedad espera y reclama. Sobre todo, en dos puntos clave: de un lado, la falta de adecuación de la defectuosa administración «de siempre» a las exigencias de la reconstrucción; y de otro, el nivel de preparación y educación de los políticos que han de procurarla, que, al menos Les Corts, califica como «deleznable».

Muy duro. El cuadro que ha pintado el general Gan Pampols es de un realismo que sobrecoge. Las negativas de determinadas autoridades y líderes socialistas a atender sus llamadas para crear organismos de coordinación están señalando una animadversión hacia el pueblo valenciano que en modo alguno puede ser pasada por alto ni perdonada con facilidad. Ante ese panorama, es obvio que todos los partidos en liza, como debió ocurrir hace un año, deberían unir sus fuerzas en vez de procurarse, con verdadero odio, una victoria o derrota política que de nada sirve si no va acompañada de un plan de acción consensuado. Las administraciones nacional, regional, provincial y local deberían unirse y trabajar juntas, sin color político, durante al menos cinco años más.

La seguridad, la protección de las personas ante los cataclismos, es un arte que se ha refinado con la ciencia y la tecnología. Pero que no admite ideologías a la hora de trabajar.