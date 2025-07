Notas de mi bloc

Al final no le damos importancia a las noticias, de tan gordo que es el granizo que se nos amontona. Así, ocurre que los inspectores ... de Hacienda han pedido la dimisión de su ministra, porque quiere romper la caja fiscal y financiera del Estado dándole gabelas a Cataluña. Pero en medio del naufragio del Estado nos hemos quedado tan panchos, sin capacidad de reacción, sin resquicio para el escándalo. Inermes.

Oído en una tertulia de radio. Si el País Vasco fuera independiente, como algunos aspiran, su economía solo podría generar recursos para pagar al 70 % de sus pensionistas. El resto de los españoles, pues, estamos financiando el 30% del sistema de pensiones que dicen que se les va a transferir. Con el añadido de que no contribuyen, por convenio, a aplacar la deuda de la Seguridad Social. Con todo, «solo» se habla de traspasar las pensiones contributivas. Y es que no se pretende la independencia sino un medido, dosificado parasitismo sobre el débil Estado. Se trata de administrar gestos: que las cartas a los pensionistas lleguen en vasco remitidas desde una consejería, no desde Madrid.

Todo el enredo jurídico al que asistimos a cuenta de la amnistía, toda esa parte pegajosa, grumosa, que ocupa la primera mitad de los telediarios para hacer picadillo al Estado, tiene, desde mi punto de vista, un cabo sin resolver: la familia Pujol no ha sido todavía juzgada, la corrupción que anidó en la institución autonómica de los catalanes sigue impune. Y de ella se derivó todo lo que andamos padeciendo años y años.

¿Sabían que en Torre Pacheco hay unos 12.000 extranjeros de origen no comunitario para una población global de unas 28.000 personas? Es la mano de obra imprescindible para una de las zonas de huerta más generosas de España, que pasó de secano a regadío gracias al trasvase Tajo-Segura, siempre pendiente de un hilo. Ahora les invito a hacer en las redes y la inteligencia artificial un viacrucis destinado a saber quién es el propietario último de las principales empresas que manufacturan bolsas preparadas de ensalada en la zona. A mí me salen, tras una larga cadena, Sinochen y Chemchina, agroalimentarias de la muy tupida red de propiedades del estado chino.

Las taquillas, las ventanillas, han pasado a la historia. Los jóvenes, cuando quieren ir a un festival musical de verano -me dicen que hay unos 2.000 en España-- compran las entradas con ocho meses de anticipación y confían su dinero a las redes. De modo que organizadores y productores tendrán prestados sin interés docenas de millones de euros antes de decidir sobre la gira. Ni Puigdemont ha sabido inventar algo tan sencillo como lo que hacen las grandes empresas americanas e israelíes con los ahorros de nuestros jóvenes.