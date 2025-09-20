Pues mira, si no fuera todo tan trágico, tan horrendo como es, habría que celebrar el presunto final de esa castaña pilonga que cada año ... nos colocan: el insufrible y hortera festival de Eurovisión. Pero busquemos algo que no sea un subterfugio, una cortina de humo sobre el asunto central. Que es el que es: que Benjamín Netanyahu, un presidente de gobierno al que sus tribunales persiguen desde 2020, ha sobrepasado, con mucho, los límites de todo lo humanamente soportable, aun dentro de los parámetros dislocados y brutales de lo que es una respuesta de guerra a una provocación terrorista de guerra.

El mundo está espantado. Las organizaciones internacionales, vacunadas en el horror, no aceptan más lo que ven. El canciller alemán llora en una sinagoga. Pero es él, Netanyahu, al frente del Ejército que le obedece, el que ahonda en el espanto. No es el pueblo hebreo, religioso o ateo; no es el Estado de Israel el que traspasa límites. ¿Genocidio? Diccionario en mano, qué duda cabe. Pero, como politizamos incluso las palabras, esta, que tiene alma política, describe algo muy peculiar, diferente y superior a la masacre. Nos piden que juguemos al juego de las palabras cuando lo que habría que hacer no es encontrar la palabra justa sino frenar el horror. Cortinas de humo, jugarretas, intentos de supervivencia política de otro jefe de gobierno, el nuestro, que también anda de morros con la Justicia.

Pero el caso es que la estimada Guardia Civil española usa pistolas de la marca Ramon, fabricadas en Israel, que no sirven para nada si desde Israel no nos hacen llegar balas. ¿Lo tenemos claro? El mundo es interdependiente, global, interconectado, e Israel, como país pequeño y acosado, se ha tomado esa realidad muy en serio desde hace años. Así es que no se puede romper relaciones comerciales con Israel de buenas a primeras, sin mirar primero la letra pequeña; porque una cosa es impedir que lleguen dátiles congelados, que a lo mejor son de Argelia o Turquía, pero nos los remite una empresa israelí, y otra dejar inútiles por falta de repuestos, qué sé yo, unos misiles que pueden estar a la vez, con el mismo propósito, en la base de Marines y en las costas de Marruecos.

La muerte sigue en Gaza, inexorable. Insoportable. Las televisiones llaman a los políticos para disfrutar viendo cómo unos dicen genocidio y los otros no se atreven. El juego es casi tan difícil de soportar como la visión de ese éxodo de hambrientos por la playa. Pero de buena mañana, cuando te eches loción en ese hermoso pelo que quieres cuidar, mira, muchacho, la etiqueta del frasquito; si la marca es Morrocanoil, no es marroquí, sino israelí. La empresa, una de las fábricas de cosméticos mayores del mundo, es el principal patrocinador del festival de Eurovisión. Y en eso estamos, mientras la gente muere.