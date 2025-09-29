Nervios, lluvias y sirenas

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Francisco Pérez Puche

Francisco Pérez Puche

Valencia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 23:50

Es un espectáculo asombroso. La llegada de la alerta a treinta teléfonos o más, reunidos en un mismo restaurante, ese repentino sonar de docenas de ... chicharras desagradables, provoca miradas asustadizas, búsqueda presurosa en bolsos y chaquetas, risas nerviosas y una crispación colectiva nunca vista. Antesala del drama, apelación a la angustia, la administración la lanzó a millones de teléfonos a las 15.28 del domingo, para llamar a la puerta a la hora de la siesta, entre postres, cafés y chupitos. Pero eso es exactamente lo que se pretendía, lo que necesitamos. Y eso es lo que en el futuro tendremos.

