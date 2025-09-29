Nervios, lluvias y sirenas

Es un espectáculo asombroso. La llegada de la alerta a treinta teléfonos o más, reunidos en un mismo restaurante, ese repentino sonar de docenas de ... chicharras desagradables, provoca miradas asustadizas, búsqueda presurosa en bolsos y chaquetas, risas nerviosas y una crispación colectiva nunca vista. Antesala del drama, apelación a la angustia, la administración la lanzó a millones de teléfonos a las 15.28 del domingo, para llamar a la puerta a la hora de la siesta, entre postres, cafés y chupitos. Pero eso es exactamente lo que se pretendía, lo que necesitamos. Y eso es lo que en el futuro tendremos.

Once meses, ya saben. Nueva manifestación contra el presidente, un poco más de cólera y otra vez una lluvia que inquieta, lluvia de otoño, truenos y centellas, restos reciclados de un huracán. El sanedrín del Cecopi se ha reunido de nuevo y esta vez, menos mal, hay una delegada del Gobierno que dice con voz muy seria que lo que acaba de decir el conseller es de lo más razonable. Chapeau. Alerta roja, muy adelantada, para que los estudiantes no se muevan de casa y los abuelos se preparen para albergar a los nietos.

Mejor no salir de casa. En realidad, es casi una vacación general porque la televisión recuerda que no es obligatorio ir a trabajar. Vuelta al teletrabajo. En La Torre, no sé si lo saben, han puesto en lo más alto unas sirenas que avisarán de peligro inminente en caso de inundación. Es un método antiguo, de resabios feos, pero parece bastante eficaz: hasta los años cincuenta hubo sirenas en las fábricas, más que nada para sobreponerse al ruido de un trabajo industrial y con humos. Son sirenas controladas por los bomberos, que saben cuándo usarlas; sirenas que incluso se podrían utilizar para la llegada de manadas de drones de Putin, cuando entren por Pinedo hacia el cauce del Turia, siguiendo la senda de planeo, hacia Vara de Quart y las pistas de Manises. Porque este tiempo de lluvia ácida es incierto y medieval, de líderes débiles y volubles y principios en entredicho: un tiempo en el que consentimos que guarde la puerta de la cueva un monstruo -bueno, son al menos tres- que vomitan llamas de fósforo por la boca.

Reconstrucción, reconstrucción, la de torpezas que se están haciendo en tu nombre. Cuando se acerca un año de la desgracia, no todo debería ser la amargura pesimista y crispada que nos estamos contagiando. Merecemos la esperanza. Nuestro futuro debería ser, también, una reconstrucción de monasterio; un quehacer callado y sin nombres, deliberadamente oscuro y anónimo. Necesitamos una reconstrucción penitencial, de purgatorio general, propiciada por una coalición política estable y de arrepentimiento. Pero el cielo, por los pecados antiguos quizá, no nos otorga tanta suerte.