Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva de este sábado deja más de 1.178.266 euros en una localidad famosa por su impresionante muralla

Libertad sin ira

F. P. PUCHE

Sábado, 18 de octubre 2025, 23:48

Comenta

Me encanta: lo de pedir a los militantes del PSPV-PSOE que cumplimenten un boletín en el que quede bien reflejado si van a acudir ... a la manifestación contra el presidente Mazón en Alicante o en Valencia, es muy potente. Tiene fuerza de credo, de militancia y organización; tiene una tan clara determinación logística, incluso un valor estadístico, que no se había visto algo igual en medio siglo de democracia. Si me pongo a repasar, y dado que no estuve en ningún campo de trabajo alemán, podría decir que sí, que vi algo parecido en los cuarteles, a la hora de organizar el rancho, y algunas veces en el colegio religioso, cuando el padre rector quería estimular comuniones y devociones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Nace en Valencia la marca de ropa para católicos
  2. 2 Heridos dos educadores y un menor en una pelea en un centro de acogida de emergencias en Valencia
  3. 3 Reanimado un joven de 34 años tras sufrir un infarto en Valencia
  4. 4

    Los tanques de tormenta en Valencia recogen el equivalente a 105 piscinas olímpicas en 15 días
  5. 5 La Lotería Nacional de este sábado deja el primer premio en un municipio de 66.000 habitantes conocido por sus festivales de música
  6. 6

    Carmen Prades, fallera mayor de Valencia: «Hay que dejar paso a los jóvenes para que aporten ideas frescas»
  7. 7

    El Marítimo nunca muere: de casas de pescadores a nuevo restaurante
  8. 8

    El Botánico cerró la compra del edificio de Correos de Valencia antes de recibir el informe que debía justificarla
  9. 9

    El cumpleaños sangriento donde se gestó la matanza de El Saler
  10. 10 Así será la ZBE en Valencia: calendario de multas, zonas y excepciones para circular sin miedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Libertad sin ira