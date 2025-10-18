Me encanta: lo de pedir a los militantes del PSPV-PSOE que cumplimenten un boletín en el que quede bien reflejado si van a acudir ... a la manifestación contra el presidente Mazón en Alicante o en Valencia, es muy potente. Tiene fuerza de credo, de militancia y organización; tiene una tan clara determinación logística, incluso un valor estadístico, que no se había visto algo igual en medio siglo de democracia. Si me pongo a repasar, y dado que no estuve en ningún campo de trabajo alemán, podría decir que sí, que vi algo parecido en los cuarteles, a la hora de organizar el rancho, y algunas veces en el colegio religioso, cuando el padre rector quería estimular comuniones y devociones.

Libertad, libertad sin ira, cantaban los de Jarcha hacia 1976. Libertad para manifestarse contra Mazón en Herbés o en Pilar de la Horadada, sin necesidad de viajar hasta Valencia o Alicante. Libertad para expresarse en libertad entre las rocas de Castielfabib o en las playas de Daimuz. ¿Por qué, padre, el precepto dominical solo se cumple bien si voy a la misa del colegio? ¿Por qué, mi sargento, no puedo decidir si voy al comedor del batallón en función del menú que se ha preparado para hoy?

Pero hombre, si damos plena libertad: ¿Se manifiesta usted en Alicante o en Valencia? Puede elegir... ¡Ah, la libertad! En Madrid, según parece, hay muchos nervios. Y se persigue que el día 29 vaya precedido de un día 25 arrollador, contundente. Semana tras semana, desde que se cumplieron seis meses de la riada, se viene calentando, sobre todo desde nuestra televisión oficial, el horizonte del primer aniversario. Las manifestaciones mensuales -con cartelería, estética, pancartas y manos manchadas de sangre que se repiten para protestar en favor de Gaza o cualquier otro asunto- han sido un ensayo de lo que la oposición -PSOE y Compromís- ha venido preparando en uso de su libertad de opción. El designio, desde hace meses, es aprovechar, para el desgaste político del Partido Popular, la cólera de los damnificados por la inundación. Un sentimiento que, siendo justo o injusto, siempre va ser respetable. Es una opción. Porque sabemos que PSOE y Compromís están enfadados con Mazón, pero no sabemos qué quieren hacer con los barrancos. Es una estrategia que puede resultar válida y rentable, o no.

De momento, permítanme subrayar dos noticias de la semana. Una: la que fue gerente de Ferrocarrils de la Generalitat será indemnizada a raíz del trato recibido en el dictamen que Les Cortes Valencianes elaboró sobre el accidente del Metro de 2006. Y dos: el ICO ha cerrado ahora, 43 años después, las últimas secuelas y vestigios de la descacharrante escenografía judicial que siguió a las inundaciones de la Ribera, en 1982.