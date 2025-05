Irisaciones

Como la línea C2 de la EMT tiene una frecuencia de paso más baja que el expreso de Shangai, me sobra largo tiempo para ojear ... la publicidad de la marquesina, donde lucen apetitosos trozos de salmón noruego, saludables guisantes, harina y espigas de trigo... Hasta que de repente, bobo de mí, caigo en la cuenta de que estoy contemplando, qué horror, un anuncio de comida para gatos y perros.

Todavía no lo han prohibido, mascullo a media voz... Se prohíbe anunciar whisky y tabaco, pero a lo de la comida gourmet para mascotas no le mete mano nadie. Y sí, hay que decirlo sin recato: esa publicidad es lacerante cuando todos los días nos llega el terrible mensaje del sufrimiento, del hambre que se adueña de Gaza, donde miles de personas viven sometidas a un doble yugo: la tiranía terrorista de Hamás y la obsesiva venganza de Netanyahu, tan lesiva para la imagen universal de Israel.

No sé, me gustaban más las mascotas que se comían las sobras de la casa. Me gustaba más el retraso de los trenes de vapor, el vermú con picón que los mayores me mandaban comprar y aquellas tracas austeras, baratas, que se tiraban al paso de la Virgen en la barriada de Quart. Pero -¿campamento digital?- este es un tiempo muy distinto donde se habla con naturalidad de la Catedral de la Pólvora como condición inequívoca para el diseño de la plaza del Ayuntamiento. Nolli me tángere... Y Vinatea, un bon xic de bona casa, presidiéndolo todo, desde una estatua muy floja con pedestal demasiado grande...

No, creo que no. Que las camisetas que lucían las víctimas de la inundación en la recepción de Pedro Sánchez del jueves, en el Temple, no eran las mismas que se llevaron a Bruselas, cuando visitaron a Von der Leyen. Miradlo, pero creo que no, que aquí han sido más comedidos. O han pasado por la censura, no sé. Pero, claro, es que yo ya vengo vacunado; ya me he acostumbrado a que a Valencia le pase lo que no le conviene o lo que no está previsto. ¿Podría Pedro Sánchez haber activado una comisión mixta para la reconstrucción? ¿Podría haber tenido una charla con José María Ángel y Gan Pampols para acelerar soluciones? Claro que podría. Debería haberlo hecho. Pero no hay suerte...

Y así estamos, debatiendo escandalizados sobre ese injusto retrato del presidente Mazón en la Politécnica... y sin que los consejos que los profesores de la Politécnica vienen dando gratis, desde el 30 de octubre, sean atendidos por nadie. Valencia es así: Capuletos y Montescos, Centelles y Vilaraguts... Una tierra en la que la templanza, la paciencia, la moderación, el consenso y la presunción de inocencia hay que buscarlas con candil. La Catedral de la Pólvora, no te digo más...