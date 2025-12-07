Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Lo imprescindible... somos todos

Francisco Pérez Puche

Francisco Pérez Puche

Valencia

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:03

Sobre nuestras cabezas, en la fachada del mercado de Colón, colgaban racimos de naranjas y de uvas, manojos de flores y laureles; los venerables caprichos ... modernistas de don Paco Mora. El concejal Juan Giner estaba presentando 'Valencia imprescindible', el nuevo libro de mi colega cronista, Vicent Baydal. Que cuando tomó la palabra y se puso a señalar esos lugares de la ciudad que son imprescindibles para todo vecino y todo turista que se precie, empezó por el Micalet, y casi nos dio la hora de comer, de tantos, de tan entrañables, adorables e imprescindibles que son... todos los rincones. La basílica de la Virgen es imprescindible, sin duda. Pero ¿cómo vamos a desdeñar la casa más estrecha, el Veles e Vents, la Cotorra del Mercat o el embarcadero de la Albufera al atardecer?

