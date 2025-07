Imposible improvisar

¿Y si fuéramos a comer hoy a Denia? Genial. Pero... cuidado, mucho cuidado. Una característica de nuestro tiempo es que se ha hecho imposible ... el arte de improvisar. Nada más arriesgado que ir por la vida al tuntún y sin planificar. ¿Tiene usted reserva? Pero en este tugurio nunca ha hecho falta... Lo tengo todo lleno desde el mes pasado, caballero.

Imposible, punto final. Ya no hay forma de poner en práctica una inspiración repentina, no hay manera de chascar los dedos y disfrutar una idea recién aterrizada como deseo. Da igual que usted aspire a viajar a Lucerna que a comer anchoas en el Cabanyal: no valen sorpresas porque todo está lleno ya. Y todo está ordenado, planificado y reservado; las masas han terminado con cualquier capricho, con la ocurrencia o la inspiración.

Una de las torturas más refinadas del momento la está proporcionando la hostelería, gracias a los grupos de wathsapp. Si usted pertenece a alguno de ellos, si le involucran además en las inevitables comidas colectivas, no aspire a la belleza improvisada. Si es imposible que se le permita decidir si acude a la cita dos horas antes, más raro será que no le obliguen a decidir, con seis días de antelación, si el jueves le apetecerá comer fideuà o paella de secreto ibérico. Aburrido de torear a pandillas de abuelos pesados, el dueño, que se equivocó al pasar de restaurante a 'lounge bar', exige saber con tiempo las raciones de rancho que tiene que descongelar. Wathsapp pone una herramienta concebida para el referéndum gastronómico: arroz, sí; arroz, no. Los entrantes ya vienen solos.

¿Celíaco, alérgico, ulceroso quizá? Nada de improvisar: responda. Cita previa y reserva. Con encaje de bolillos, porque el parador de Molina de Aragón -no le digo el de Teruel- se ha puesto muy de moda y tiene lleno todo el verano, hasta octubre. No hay entradas en taquilla, no sea un loco sin planificación. Compre ya su billete para el concierto del año que viene; y si el cantante recibe prestados seis millones de euros, hará la gira; y si no, pues adiós. Los museos, los castillos, las catedrales, los restaurantes y las playas están llenos y los billetes de tren escasean incluso si los trenes pasan por Chamartín.

Salíamos de casa por la mañana, viajábamos sin rumbo aparente y al atardecer parábamos en alguna parte, pueblo o ciudad, como antiguos peregrinos. ¿Podría darnos de cenar, buen hombre? ¿Tiene una cama, patrona? Voy a ver qué me queda por ahí. Recorrimos España y Europa desde la feliz improvisación, de una manera abierta y saludable; sin burocracia ni números de carnicería. Y una vez a la semana pedíamos una conferencia con Valencia (¿Me se oye?) para decir en casa que todo iba bien. Inocencia pura...