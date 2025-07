Hacienda somos todos», decía el eslogan de aquellas campañas tributarias antiguas. Pero habría que matizar. Hacienda fuimos todos cuando, en los años cincuenta, Ayuntamiento y ... Diputación donaron el suelo para que el ministerio levantara el edificio de Guillem de Castro. Lo que ocurre es que Hacienda, el guardián celoso de los intereses del Estado, se desvinculó muy pronto de su propio lema. Cuando Valencia empezó a pedir los terrenos ferroviarios que Renfe ya no necesitaba, la Ley del Plan Sur fue desoída de inmediato. Pagamos precio, en dinero o en especies urbanas, mientras Renfe y el Estado se embolsaban millones por la avenida de Aragón y la de Francia. Vendieron cien solares y rincones hasta llegar al parque Central y el esplendor (de pago) de Federico García Lorca.

Me preguntan por el destino del edificio de Hacienda, en Guillem de Castro. ¿Derribarlo? Hombre, no es una hermosura del Renacimiento, pero va y resulta que lo imita. No lo sé, el gusto va a días. Lo que sí sé es que es mío: forma parte de mi vida, de mis escenarios, de mis contradicciones y emociones. Más feo es el túnel de Pérez Galdós, pero no quiero que nadie me lo toque. Lo feo, si es entrañable, es menos feo. Feo dijimos que era el MuVim y su jardín; pero nos hemos acostumbrado, como a todo. Ahí está, desafiante y monstruosa, la Casa del Relojero ¿No queríais brutalismo, nenes?

Hacienda somos todos. Vale. Pero lo que a mí me molesta es que el Ayuntamiento pagara en 1924 los muebles de Correos, de tan mal que estaba de fondos el general Primo de Rivera, y luego haya venido el Gobierno a decir que Correos ya no quiere servir a los valencianos en su edificio, y que nos lo vende. Ofensa a una ciudad que fue generosa y bajada de pantalones de Ribó y Puig. Como luego, otra vez lo mismo, cobardía, temor enorme a decirle a Hacienda: mire, si usted tiene aluminosis o lo que sea, se aguanta y hace obras. Pero esta ciudad le regaló el suelo al Ministerio y usted debe pechar con honor a sus compromisos, y a los regalos recibidos. Pero nadie dice eso...y tragamos.

Ahora ya es tarde. Se nos va el tiempo discutiendo sobre la «plaza del Caudillo» y siempre se nos hace tarde en estas cuestiones de cambio y dignidad. Hacienda ya está levantando una nueva sede, muy moderna, en la zona de la avenida de Francia. Ya no hay lugar para hacerle un hueco al honor. Así las cosas, haremos otro juego de manos: el palacio de Montortal para los cuadros de la Diputación y Hacienda para el Ayuntamiento. Allí caben, bien ordenados, dos o tres mil funcionarios... y el nieto de aquel famoso león que cada día se comía un empleado en la CNS de la avenida del Oeste. ¿Se acuerda alguien?