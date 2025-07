Compartir

El paro baja y el empleo sube en la Comunidad Valenciana. Bendito sea el turismo y quien lo inventó -Ulises, seguramente- porque sin él estaríamos ... tocando el guitarrón, que si la Ford se va y lo de las baterías viene. Y es que ha venido el calor y no nos hemos relajado todavía, desde octubre. No ha habido reposo, ni mucho menos vacaciones, y el gallinero político anda muy tenso, muy excitado y alerta, como si hubiera miedo no sé a qué.

Es un momento delicado, un tiempo necesitado de mucha sensibilidad y prudencia. Cuando el político pasa apuros, cuando tiende los brazos por encima de las olas, está en una situación que los más descarados, los arribistas, aprovechan para vender ideas fascinantes que luego son como nueces fallidas. Los expertos en IA, los de las redes, los medioambientalistos a la moda, parecen los más desahogados. Son los que lanzan al ruedo grandes ideas (ideotas), como esa de las huertas y jardines reservados para inundación, que hay que tomar con pinzas y observar al microscopio antes de comprarla. ¡Pues claro que la Albufera es el desahogo del barranco del Poyo! Lo viene siendo desde el pleistoceno, siglo arriba o abajo. Allí han ido a parar sus riadas siempre: barracas, carros y cadáveres revueltos. En 1897, cuando el barranco del Poyo arrasó la misma zona que ahora, Blasco Ibáñez ya recomendó una buena repoblación forestal en la parte alta de las cuencas. Pero en el mismo artículo recomendó mirar a quién se votaba y no perder el tiempo en rogativas parroquiales y discusiones de café. Siglo y pico después, la ingeniería hidráulica tiene soluciones digamos complementarias que son más eficaces incluso que las ciclovías. Las presas, por ejemplo, vienen dando resultado desde los romanos. Así es que a ver qué hacemos con el barranco maldito, el único de nuestros cauces, junto con el de Carraixet, que sigue sin regulación alguna, como hace seis millones de años, solo que lleno de calles y polígonos. ¿Habrá que ponerle bozal o lo dejamos suelto por el campo? El jardín del Turia, desde el Bioparc al Oceanográfico, ya no es un parque urbano sino un parque temático. Es un parque de atracciones ligado al Metro en la Alameda. De modo que no es que no puede ser alternativa en caso de inundación, sino que debe ser especialmente aislado de cualquier riesgo, por pequeño que sea. Todo eso sin contar con que, desde 1976, es propiedad intocable de una ciudad que lo que ha pedido con firmeza es que la Confederación drague y suba las motas del nuevo cauce del Turia para darle mucha más seguridad, si es que tiene que asumir caudales ajenos a su cometido básico. En medio de tanta idea, proyecto, plan, patraña y fascinación, hay día que siento verdadero ahogo. Ya solo nos falta un informe del honorable Gremio de Sastres. ¿Por qué no se ponen de acuerdo TODOS y me lo cuenta solo UNO que lo lleve a la práctica?

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión