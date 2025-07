El sentido del deber es muy mal asunto. Obliga, exige, apremia, coacciona, empuja... incluso hay casos en los que el deber impele, que ya es ... el no va más.

-No, Begoña, ahora no puedo dejarlo: el deber me impele...

Lo hemos visto esta semana, sin ir más lejos. Pedro Sánchez, turbado por escándalos, traiciones y noticias tremendas de corrupción, ha llegado a pensar en dejarlo: dimitir, incluso convocar elecciones. Algunos, se ve que se lo recomendaban. Pero llamado por su sentido del deber, superior sin duda a las pulsiones de la duda, ha decidido seguir. ¿Cómo voy a dejar a medias un proyecto tan bonito como el que empecé? ¿Cómo no apurar el tiempo que queda de legislatura para continuar hasta el fin la labor de un gobierno de progreso en este clima de creciente bienestar económico? Pero, sobre todo: ¿Por qué, si ya he pedido perdón, debo purgar con la dimisión lo que otros han hecho mal? ¿Uniré la tristeza de un deber incumplido a la amargura de quienes me han defraudado? Desde el punto de vista de una moral exigente, hay muchas razones para pedirle a Pedro Sánchez que se vaya. Pero son casi tantas como las que él esgrime para seguir. Que los débiles y los corruptos no me aparten del recto camino de la misión...

Curiosamente, cuando está semana escuché al denostado Pedro Sánchez, hubo un momento de fuga mental en el que empecé a aplicar todos los resortes, registros, circunloquios y gatomaquias del presidente a otros casos, docenas de casos, en los que un político es llamado a dimitir y no lo hace porque cree que, aunque cometiera algún error, su sentido del deber le pide seguir adelante y terminar en buena hora lo que se supone que es su obligación. Sin necesidad de ir más lejos, la inundación valenciana, aunque ya se ha cobrado la cabeza de algunos alcaldes, nos brinda una docena larga de casos en los que se reprochan al político -o al alto funcionario- unos defectos que se hicieron bien visibles durante los días de la riada... pero no bastan para su dimisión.

-No fui perfecto, pero debo seguir con la reconstrucción: el deber me impele...

Alcaldes y concejales, expertos en seguridad, prevención, alertas, salvamento e infraestructuras, todos lo han dicho más de una vez, en los últimos meses, cuando se han señalado sus muchos defectos. Todos saben que lo suyo se puede hacer mejor; y por eso siguen... en aras del deber. Así lo ha dicho el presidente de la Confederación Hidrográfica, la delegada del Gobierno y el presidente de la Generalitat. Convencidos de que van a mejorar sus decisiones, todos deciden continuar. Deben terminar bien lo que empezaron. Hasta el expresidente Camps exhibe el mismo razonamiento en su intento de regreso. Y es que el deber impele...