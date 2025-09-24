El cóctel más inquietante

El asesinato, el pasado día 10, del líder juvenil del movimiento MAGA, Charlie Kirk, está teniendo la virtud de conseguir que, gota a gota, vaya ... llegando a Europa, donde tanto nos cuesta enterarnos de algunas realidades del mundo, más y más información sobre el ambiente, estilo, ideología, motivación y caldo de cultivo que rodea al presidente Donald Trump, su gobierno y su política. La ceremonia fúnebre celebrada el pasado domingo en un estadio de Phoenix, ante miles de fervorosos seguidores del movimiento, vino a poner de relieve, mejor a confirmar, lo que quizá los dirigentes europeos quieren ignorar: que estamos ante una novedosa, y al mismo tiempo atávica, inquietante mezcla de religión y política. Vestida, en sus dos caras, del radicalismo más extremo.

No hablamos de la religión católica de Roma, sino de las iglesias evangélicas americanas. Pero el caso es que Benny Johnson, un colaborador del asesinado, dijo en la ceremonia: «Centra tu vida en Cristo, enamórate, cásate, ten un millón de hijos y vive tu sueño americano, y así podremos crear millones y millones y millones de charlie kirks, y salvar la tierra». Nada de esto guarda relación con la mayoría de la Iglesia convencional que conocemos. Esto va en otra frecuencia. Rosario en mano, hablan de «revestirnos con la armadura de Dios» y de arremangarse para salvar el mundo. Esto va, también, de un presidente que allí mismo, en el estadio de los Cardinals, habló de su odio a los enemigos.

Al contrario de una Europa que, desde la revolución francesa, viene desarrollando una política relativista que se mueve en ámbitos laicos, esto es de una enorme intensidad. Si la religión siempre se ha hecho presente en los partidos de los Estados Unidos con una potencia generosa, esto de ahora, esta configuración de Cruzada que Donald Trump adoptó para ganar sus segundas elecciones y quién sabe si para intentar continuar, es una gran novedad. Excesivo para que los líderes europeos puedan entenderlo, y manejarlo, con la facilidad requerida. En la ceremonia, parte de los discursos analizaron si era milagro que la bala que mató a Kirk no le atravesara el cuello. ¿Cómo va a manipular Pedro Sánchez un coctel tan complicado y peligroso, hecho de dogmas y misiles?

Pero Donald Trump, que a fin de cuentas está mayor, tiene una notable corte imperial. El secretario de Estado, Marco Rubio, jefe de la diplomacia de la primera potencia mundial, comparó al homenajeado con Jesús, mientras Pete Hegseth, jefe del Pentágono, proclamó que «solo Cristo es rey». Esto va muy en serio. Y con el viejo aliento que llevó a Ricardo Corazón de León a Tierra Santa; con el aire iluso de aquella Cruzada de los Niños de 1212, cuando los influencers empezaron a trabajar... sin Instagram.