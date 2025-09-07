Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El cíclope

F. P. PUCHE

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:28

Han pasado más de seis décadas, pero aún hay noches en las que la pesadilla toma cuerpo en aquel Polifemo, hijo de Neptuno, que se ... comía de un bocado a los amigos de Ulises. Como en los temores infantiles, el cíclope, el gigante de un solo ojo de aquella película de Kirk Douglas, se me aparece todavía. Y esta semana ha regresado bajo la apariencia de Michael O'Leary, amo y señor de Ryanair, que en febrero llamó «loco comunista» al ministro Bustinduy y ahora ha sembrado un aire de cataclismo en el turismo español.

