Han pasado más de seis décadas, pero aún hay noches en las que la pesadilla toma cuerpo en aquel Polifemo, hijo de Neptuno, que se ... comía de un bocado a los amigos de Ulises. Como en los temores infantiles, el cíclope, el gigante de un solo ojo de aquella película de Kirk Douglas, se me aparece todavía. Y esta semana ha regresado bajo la apariencia de Michael O'Leary, amo y señor de Ryanair, que en febrero llamó «loco comunista» al ministro Bustinduy y ahora ha sembrado un aire de cataclismo en el turismo español.

Pese al desprecio y el poco aprecio de una parte de la opinión y la política, el turismo español va este año hacia un máximo histórico: cien millones de visitantes, el doble del número de habitantes. Solo Francia ha llegado a esa cifra. Pero, ahí viene la metáfora: da bastante miedo comprobar la fragilidad sobre la que ese grandioso milagro se asienta. La compañía Ryanair, maneja a 62 millones de viajeros en su cuadro de operaciones español: la gran mayoría del turismo del que vivimos, el de las chanclas y la maletita, nos la proporciona O'Leary, que habla de un ministro loco en el marco de una ridícula pantomima, indigna de un hombre de negocios razonable capaz de generar confianza.

¿En qué manos estamos? ¿En manos de qué volátil fragilidad está asentado el negocio más importante de nuestro país? Pudo ser un error depositar la gestión de Consumo en un ideólogo de Sumar. Pero ¿ha de ser todo tan estrafalario, improvisado y ridículo como parece? Empresarios conscientes llevan años confiando miles de millones de inversión en el turismo; miles y miles de familias confían en el trabajo que proporciona el turismo y la hostelería. Si yo sufro a Polifemo en mi pesadilla, todos ellos, empresarios y trabajadores, seguro que no duermen a la vista de un tipo que chantajea al Gobierno y a las autonomías exigiendo dinero a cambio de asegurar manadas de turistas con billete de saldo.

Conozco a personas que probaron Ryanair una vez, vieron las rifas de a bordo y juraron no volver a viajar en esa compañía. Pero también es verdad que son personas que cada vez viajan menos. El modelo contemporáneo de turismo barato -hoy miércoles decido si voy a pasar el fin de semana en Estocolmo o en La Cañada- lo propician compañías así de 'raritas', que no dudan en chantajear con las masas de gente que a diario maneja. Igual nos puede ocurrir, si no está pasando ya, con esas plataformas informáticas que usan miles de clientes que arrastran su maletita hasta pisos alquilados. Va todo junto, todo es igual y se puede venir abajo, de forma repentina, sin que apenas podamos hacer nada para evitarlo. Ese es el turismo que hay. Y depende del frágil, inseguro, voluble, monopolizado amo que habita la cueva de internet. Es Polifemo: Muchas Palabras. O Gran Reputación.