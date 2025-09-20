Compartir

Si estamos convencidos de que el mundo ha cambiado, ¿por qué no cambiamos nosotros? Los europeos, que tantas veces nos hemos adaptado al tornadizo sendero de la historia, ahora esperamos paralizados a que sea la propia historia la que se adapte a nuestro paso cansino, aunque tal cosa no vaya a suceder. En poco tiempo, las políticas industriales a gran escala han sustituido al comercio como motor del crecimiento mundial, la fuerza militar y el poder económico se han impuesto al derecho internacional y los Estados empequeñecidos, en regresión, se han armado con nuevos instrumentos de control social e, incluso, con un relegitimado capitalismo de las naciones. En ese contexto, la Unión Europea sigue siendo la promotora del libre comercio, la defensora de las normas, del «poder blando», y la enemiga de las ayudas de Estado a las empresas. Como mínimo, deberíamos reforzar nuestra unidad, sí, avanzar hacia la federación, ser ágiles tomando decisiones y presentar un perfil a escala de la melé de gigantes que nos agobia.

Por si eso fuera poco, la democracia y sus valores, como en los años treinta, vuelven a estar en cuestión. Las dictaduras se ven más sanas cada día y parecen más prósperas, ya no se las critica por pisotear derechos humanos y tampoco son socias indeseables, en tanto que las democracias se rompen internamente por la polarización. Y los enemigos de la democracia se presentan como los verdaderos demócratas sin que les dé vergüenza. Mis familiares me preguntan: «Esteban, ¿viene la tercera guerra mundial?». En absoluto, les respondo. Lo último que desean EE. UU., China y Rusia es enfrentarse entre ellos, lo que viene es el reparto de Europa y de sus áreas de influencia, el desmontaje del universo diplomático, liberal, cristiano e individualista del europeísmo. Somos el pavo de la cena de Nochebuena, vemos a los comensales con grandes cuchillos y suponemos que se los clavarán unos a otros, sin darnos cuenta de que todos los filos son para el mismo cuello, el nuestro. Europa es comida para las grandes potencias.

Ante la ineptitud de las instituciones comunes, que siguen obsesionadas con el «pacto verde» mientras Putin envía drones y cazas a tentar nuestra respuesta, distintos países, incluido Reino Unido, excluida España por razones obvias, están organizando coaliciones paralelas de gobiernos (por ejemplo, para enviar tropas a Ucrania), dando lugar así a una Europa de dos velocidades: la burocrática (lenta) y la informal (veloz). Yo lo tengo claro: o Europa se convierte en un solo país o la rellenarán como al pavo de Navidad.

Yo lo tengo claro: o Europa se convierte en un solo país o la rellenarán como al pavo de Navidad