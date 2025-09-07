Si has viajado has visto basura

Compartir

Ve basura quien va lejos. He llegado a la conclusión de que basura y pobreza crecen asociadas. Y no resulta algo tan obvio. Antes, y por antes me refiero a hace unos cuantos años, los lugares más pobres estaban exentos de basura por carecer de consumo, los materiales que se empleaban eran reutilizables y los desperdicios, si existían, de naturaleza orgánica. Se compartía una cultura secular del reciclado de restos que imponía lo mismo lavar y tender los picos de los recién nacidos que compartir con las gallinas las sobras de la mesa. Antes del plástico y los electrodomésticos no había vertederos. Sé de lo que hablo porque nací en una España pobre, porque me daban un duro por cada casco de vidrío que retornaba a la bodega o al bar, porque mis hermanos heredaban mi ropa y porque hasta la mayonesa la hacía mi madre. En casa, de bote no teníamos más que el melocotón en almíbar y los espárragos de la cesta de Navidad.

Todo cambió con el progreso, con el usar y tirar, con la conserva en frío, con el Mercado Común. Cuando yo era pequeño y pobre teníamos un cubo de basura de treinta litros debajo del fregadero y era suficiente. Me decían: «Estebitan, baja la basura», la basura, en singular, y yo la dejaba frente al portal. Ahora, gastamos tres cubos de cincuenta litros (residuos orgánicos, papel y plástico) que no caben en ningún mueble y, si hay compra, el tercero se llena dos veces, como mínimo, sólo con envoltorios. Como en España somos ricos al presente, todas esas inmundicias, después de ser depositadas en los correspondientes contenedores, se tratan y desaparecen de nuestra vista. No sucede igual en los países a los que les ha tocado ser emergentes en este tiempo de latas, celofanes, potes de yogur, botellas de agua, pañales..., que por lo general no son biodegradables en siglos. Donde falta un servicio de recogida del primer mundo, la basura inunda el paisaje.

También tiene que ver con la educación, pero nada se explica sin la pobreza. He visto horizontes infinitos del Sahel repletos de bolsas de hipermercado que vuelan como córvidos; cunetas de carretera de parque nacional en los Balcanes con más basuraleza que matorrales; selvas en América del Sur a las que siempre llegó antes un maleducado que arrojó por ahí un envase de refresco o un preservativo... Estamos convirtiendo el planeta en un estercolero y lo peor es que a muchos no les incomoda. Es comprensible que los más infortunados antepongan comer sin mirar la caducidad a no contaminar, pero ¿y nosotros?, ¿nos da igual cómo esté el resto si desde nuestro piso no se huele?

